Fuerte cruce telefónico entre L-Gante y su padre: qué se dijeron

Luego contó que: “Menos bonito nos dijimos de todo, él se sinceró y yo también. Yo con esto no busco victimizarme pero él está muy lejos de la realidad y no quiero perturbarle la vida a nadie. Me quieren llevar a ese circo y Elián es un chico con una adolescencia inconclusa y una rebeldía ficticia donde no logra soluciones y solo los evade. Eleva la presencia de maternar para mejorar su imagen. Es un vinilo doble faz, por un lado tenes lo clásico pero por el otro lado no escucha nada”, agregó el papá de L-Gante en las últimas horas.

“Él me dijo que al único que tengo que darle explicaciones es a él y por qué no estuve me preguntó pero esto no es para victimizarme y esto no tiene vuelta atrás. Vos fijate que Elián está haciendo todo mal, no echó a Payarola y sigue lo mismo. Quién es el jefe de tu empresa le pregunté y él me dijo yo y yo le dije que no tenía plata para cargar gasoil y entonces estás haciendo algo mal nene le dije”, aseguró.

Y concluyó: “Después salió a ningunearme en el programa de Juana Viale y le dije para qué carajo me llamaste si vas a decir eso. No le debo nada a nadie y siempre me manejé solo y me echa en cara y me dice que estoy dolido porque tiene un hijo millonario y yo le dije cuál, ¿el de España? yo también soy hiriente".