La emoción de Ángela Torres al encontrarse en una gigantografía del Times Square de Nueva York

angela torres

La cantante argentina venía de anunciar que será telonera de Shakira en Vélez y utilizó sus redes para expresar la satisfacción que le genera continuar sumando desafíos que marcan avances concretos en su carrera. La nieta de Lolita Torres viajó a Estados Unidos y aprovechó su paso por Manhattan para darse el gusto de verse proyectada en una de las más reconocidas pantallas de la ciudad.