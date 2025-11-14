Quiénes son los invitados de Almorzando con Juana Viale para este domingo 16 de noviembre
La heredera de Mirtha Legrand volverá a deslumbrar en la pantalla de El Trece, con entrevistas a las figuras más influyentes del espectáculo y la política.
El icónico ciclo de los mediodías dominicales, "Almorzando con Juana", continúa afianzándose como un referente ineludible en la televisión argentina. Liderado por Juana Viale con una impronta completamente fresca, el programa preserva el legado televisivo que fundó su abuela, Mirtha Legrand.
La próxima emisión tendrá lugar el domingo 16 de noviembre, a partir de las 13:45, por El Trece. Con su característico sello personal, caracterizado por la curiosidad y la espontaneidad, la actriz y conductora abrirá su mesa para un intercambio que se anticipa "dinámico, profundo y sumamente ameno".
La producción ya confirmó la lista de los cuatro comensales de lujo y, a diferencia de otras ediciones más enfocadas en la política o la coyuntura, este domingo buscará deliberadamente un registro más íntimo y sensible en las conversaciones con grandes figuras del espectáculo nacional e internacional.
Quiénes son los invitados de "Almorzando con Juana" para este domingo
Este domingo a partir de las 13:45 horas, Juana Viale volverá a recibir en su mesa de "Almorzando con Juana" a un diverso grupo de personalidades.
La mesa contará con representación actoral internacional, incluyendo al conocido actor argentino Marcelo de Bellis y a la colega vasca Itziar Ituño, quien se encuentra en la Argentina promocionando su nueva película "Pensamiento Lateral".
Cabe señalar que Ituño se ha vuelto muy reconocida en nuestro país luego de co-protagonizar las diferentes temporadas de "La Casa de Papel", la exitosa serie española.
El ámbito musical y el periodismo de espectáculos también estarán representados: se sumarán el popular cantante y compositor argentino de género tropical y cuarteto, Miguel “Conejito” Alejandro, y la panelista Majo Martino.
