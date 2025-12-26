Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 28 de diciembre en El Trece

La mesa se completará con la presencia de Claudio Benítez y la vedette uruguaya Andrea Ghidone, quienes sumarán miradas diferentes desde el mundo del espectáculo y el entretenimiento. Sus recorridos personales y profesionales permitirán ampliar el abanico de temas durante el almuerzo.

El deporte tendrá su representante en Matías Rossi, uno de los pilotos más destacados del automovilismo argentino. Rossi llega al programa en un momento inmejorable, tras consagrarse campeón del TC2000 por sexta vez el fin de semana pasado. Su carrera, marcada por la regularidad y la competencia en múltiples categorías, le dará al ciclo un condimento distinto y menos habitual.

Finalmente, Gabriel Schultz cerrará la lista de invitados. El periodista tiene una presencia fuerte en radio, donde conduce Qué importa por Splendid junto a Patricio Barton, y también participa en Polémica en el bar por América TV. Además, fue parte de TVR y colaboró en distintos formatos digitales. Su visión sobre los medios y la actualidad completará una mesa diversa, pensada para cerrar el fin de semana con una charla amplia y plural.