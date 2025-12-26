Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 28 de diciembre en El Trece
La mesa de esta edición estará integrada por figuras del teatro, cine, deporte y análisis de la actualidad., generando un abanico de historias y experiencias que prometen enriquecer el intercambio
Este domingo 28 de diciembre, desde las 13:45 por la pantalla de El Trece, Juana Viale conducirá una nueva emisión de su clásico "Almorzando con Juana". Fiel a su estilo relajado y curioso, la actriz y presentadora abrirá la mesa a una combinación de invitados que prometen una conversación entretenida, humana y variada.
El programa sigue consolidándose como un clásico de los domingos al mediodía, manteniendo la tradición familiar que inició Mirtha Legrand y que ahora su nieta lleva adelante con su propio estilo.
La producción del programa ya confirmó a los cinco invitados que compartirán la jornada. A diferencia del enfoque político o de actualidad de otras ediciones, esta vez el programa buscará un tono más emocional y cotidiano, con espacio para historias personales, desafíos de vida, arte y reflexión.
Almorzando con Juana Viale: los invitados del domingo 28 de diciembre
Entre los nombres confirmados se destaca Fabián Vena, actor con una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión. Actualmente protagoniza la obra El divorcio del año en el Multiteatro, donde comparte escenario con Ernestina Pais, Guillermina Valdés, Juan Palomino y Rocío Igarzabal. Su presente profesional y su mirada sobre la escena teatral serán algunos de los ejes de la conversación.
Otra de las invitadas será Carla Pandolfi, actriz que viene de dar un salto importante en su carrera. Tras un recorrido por el teatro independiente, logró mayor visibilidad con su participación en En el barro, donde interpretó a una policía polémica. Su experiencia en ese pasaje del off a producciones de mayor alcance aportará una perspectiva interesante sobre el oficio actoral.
La mesa se completará con la presencia de Claudio Benítez y la vedette uruguaya Andrea Ghidone, quienes sumarán miradas diferentes desde el mundo del espectáculo y el entretenimiento. Sus recorridos personales y profesionales permitirán ampliar el abanico de temas durante el almuerzo.
El deporte tendrá su representante en Matías Rossi, uno de los pilotos más destacados del automovilismo argentino. Rossi llega al programa en un momento inmejorable, tras consagrarse campeón del TC2000 por sexta vez el fin de semana pasado. Su carrera, marcada por la regularidad y la competencia en múltiples categorías, le dará al ciclo un condimento distinto y menos habitual.
Finalmente, Gabriel Schultz cerrará la lista de invitados. El periodista tiene una presencia fuerte en radio, donde conduce Qué importa por Splendid junto a Patricio Barton, y también participa en Polémica en el bar por América TV. Además, fue parte de TVR y colaboró en distintos formatos digitales. Su visión sobre los medios y la actualidad completará una mesa diversa, pensada para cerrar el fin de semana con una charla amplia y plural.
