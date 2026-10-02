Amalia Granata destrozó a Mario Pergolini por Robbie Williams: "Mueren por ponerse la tanga"

Lejos de dejar pasar los dichos, Granata salió al cruce y cuestionó con dureza al conductor. “Qué pelotudo que es Pergolini, Dios mío”, disparó, visiblemente molesta por el tratamiento que recibió su historia. La dirigente sostuvo que Pergolini estaba haciendo referencia a una visita diferente de Robbie Williams al país. Según explicó, el episodio que ella protagonizó ocurrió en 2004, durante la primera visita del artista, cuando se alojó en un hotel de Retiro.