Amalia Granata destrozó a Mario Pergolini por Robbie Williams: "Mueren por ponerse la tanga"
Amalia Granata apuntó contra Mario Pergolini, luego de que el conductor pusiera en duda la historia que la periodista y diputada contó durante años.
La historia de Amalia Granata y Robbie Williams volvió a quedar en el centro de la escena después de las declaraciones de Mario Pergolini, quien decidió contar una versión diferente sobre la estadía del cantante británico en la Argentina y puso en jaque uno de los relatos más conocidos del mundo del espectáculo local.
Lejos de dejar pasar los dichos, Granata salió al cruce y cuestionó con dureza al conductor. “Qué pelotudo que es Pergolini, Dios mío”, disparó, visiblemente molesta por el tratamiento que recibió su historia. La dirigente sostuvo que Pergolini estaba haciendo referencia a una visita diferente de Robbie Williams al país. Según explicó, el episodio que ella protagonizó ocurrió en 2004, durante la primera visita del artista, cuando se alojó en un hotel de Retiro.
De esta manera, Granata intentó separar su relato de la versión que había contado Pergolini, relacionada con una posterior estadía de Williams en Buenos Aires. En aquella oportunidad, el músico habría pasado parte de la noche jugando al FIFA, según relató Maxi Peñalver, socio del conductor.
El fuerte mensaje de Amalia Granata contra la mesa de Pergolini
Pero Granata no se quedó solamente con la explicación sobre las distintas visitas de Robbie Williams. También apuntó contra quienes participaron de la conversación y cuestionó el tono con el que abordaron el tema. “Toda esa mesa que se cree cool haciendo chimento. Les encanta el barro. Mueren por ponerse la tanga e ir a garcharse a Robbie Williams”, lanzó la periodista.
Así, el enfrentamiento sumó un nuevo capítulo y volvió a instalar una historia que, más de dos décadas después, continúa generando versiones cruzadas, recuerdos contrapuestos y declaraciones cada vez más filosas.
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