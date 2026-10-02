La revelación de Mario Pergolini sobre Robbie Williams que cambia una famosa historia

¿Qué hacía Robbie Williams mientras circulaba el famoso rumor?

El conductor aseguró que mientras aquella partida de FIFA se extendía durante la madrugada, afuera circulaba otra versión sobre lo que supuestamente estaba haciendo Robbie Williams en Buenos Aires. “Mientras todo el mundo decía que Robbie Williams estaba haciendo algo con alguien, estaba jugando al FIFA con mi socio”, afirmó Pergolini.

Con esa frase, el conductor apuntó directamente a una de las historias más comentadas alrededor de la visita del cantante a la Argentina. Sin necesidad de entrar en mayores detalles sobre el rumor, Pergolini contrapuso aquella versión con el recuerdo que conserva de esa noche: Robbie Williams frente a una consola, jugando al FIFA hasta el amanecer.

La escena resulta todavía más llamativa por el contraste entre la imagen que circulaba públicamente y lo que, de acuerdo con el relato de Pergolini, estaba sucediendo puertas adentro.