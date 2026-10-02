La revelación de Mario Pergolini sobre Robbie Williams que cambia una famosa historia
El conductor recordó una insólita noche que compartió su entorno con el cantante británico y contó qué estaba haciendo realmente mientras en Buenos Aires circulaba una versión mucho más escandalosa.
Mario Pergolini abrió el archivo de sus recuerdos con Robbie Williams y sorprendió con una revelación que pone en jaque una de las historias más famosas que quedaron asociadas al paso del cantante británico por la Argentina.
Durante una charla en Otro día perdido, el conductor decidió recuperar una anécdota que, según explicó, permite darle otra versión a un episodio que durante años estuvo rodeado de rumores. “Voy a desmentir una historia muy famosa de Robbie Williams en la Argentina”, lanzó Pergolini, antes de comenzar a reconstruir aquella particular noche.
Todo había ocurrido después de una entrevista con el artista. Según relató, desde el entorno de Williams llegó un pedido tan inesperado como concreto: el cantante quería jugar al FIFA y necesitaba a alguien que se prendiera a una partida.
Pergolini recurrió entonces a su socio, Maxi Peñalver, para que se acercara con el videojuego. Lo que inicialmente parecía un encuentro breve terminó transformándose en una madrugada completa junto a una de las grandes estrellas de la música británica.
“Yo me tenía que ir y Maxi le dice: ‘No, yo me quedo’”, contó Pergolini. Y así fue. Peñalver decidió quedarse y terminó jugando al FIFA con Robbie Williams durante varias horas, hasta aproximadamente las 5 o 6 de la mañana. Pero el dato que convierte a la anécdota en algo mucho más jugoso es lo que, según Pergolini, estaba ocurriendo al mismo tiempo.
¿Qué hacía Robbie Williams mientras circulaba el famoso rumor?
El conductor aseguró que mientras aquella partida de FIFA se extendía durante la madrugada, afuera circulaba otra versión sobre lo que supuestamente estaba haciendo Robbie Williams en Buenos Aires. “Mientras todo el mundo decía que Robbie Williams estaba haciendo algo con alguien, estaba jugando al FIFA con mi socio”, afirmó Pergolini.
Con esa frase, el conductor apuntó directamente a una de las historias más comentadas alrededor de la visita del cantante a la Argentina. Sin necesidad de entrar en mayores detalles sobre el rumor, Pergolini contrapuso aquella versión con el recuerdo que conserva de esa noche: Robbie Williams frente a una consola, jugando al FIFA hasta el amanecer.
La escena resulta todavía más llamativa por el contraste entre la imagen que circulaba públicamente y lo que, de acuerdo con el relato de Pergolini, estaba sucediendo puertas adentro.
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