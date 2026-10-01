"Vi una fan con la que dormí la última vez que vine...": la revelación de Robbie Williams en pleno show
Bien con su estilo distendido, el artista sorprendió al público con un chiste que trajo al recuerdo un episodio protagonizado por Amalia Granata.
La llegada de Robbie Williams a la Argentina no solo revolucionó al público con su repertorio y su esperado regreso a los escenarios locales tras dos décadas, sino que también dejó perlitas memorables en el plano mediático y de show, con un chiste que casi que se siente como una revelación y que se hizo viral rápidamente en las redes.
El artista británico, que se hospeda en el exclusivo Hotel Faena de Puerto Madero —donde horas antes había protagonizado una fuerte repercusión viral al coincidir en el mismo establecimiento con Amalia Granata —, aprovechó el primero de sus recitales en el Arena de Buenos Aires para hacer reír a todo el estadio con una humorada cargada de ironía.
En medio del show, el músico se dirigió al público y lanzó una frase que desató la inmediata ovación y sorpresa de los presentes, jugando con los rumores que habían copado los portales de espectáculos durante todo el día:
“No debería compartir esto, pero acabo de encontrar una fan con la que dormí la última vez que estuve aquí”, lanzó el artista con picardía.
Tras una breve y calculada pausa, y viendo la reacción del auditorio que rápidamente asoció el comentario con su histórica visita de 2004, remató entre risas y con total ironía: “No es quien piensas que es”.
El chiste de Robbie Williams y el guiño al público argentino
Lejos de dejar la anécdota en el aire, el cantante británico comenzó a buscar entre las primeras filas del estadio hasta dar con el protagonista de su broma, regalándole un divertido intercambio que quedó registrado por las cámaras:
“No lo reconozco porque tiene una cerveza ahora. ¡Ahí está! Eres un amante muy gentil. Conozco esos ojos de cualquier parte. Es bueno verte de nuevo, Diego. ¡Diego, todo el mundo!”, exclamó el músico mientras las pantallas del estadio enfocaban a un hombre ubicado en el campo que no podía contener la risa ante la ocurrencia de la estrella pop.
De esta manera, con su habitual carisma e ironía filosa, Robbie Williams logró transformar las especulaciones de la tarde en uno de los momentos más comentados y divertidos de su vuelta a la Argentina.
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