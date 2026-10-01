"Vi una fan con la que dormí la última vez que vine...": la revelación de Robbie Williams en pleno show

El chiste de Robbie Williams y el guiño al público argentino

Lejos de dejar la anécdota en el aire, el cantante británico comenzó a buscar entre las primeras filas del estadio hasta dar con el protagonista de su broma, regalándole un divertido intercambio que quedó registrado por las cámaras:

“No lo reconozco porque tiene una cerveza ahora. ¡Ahí está! Eres un amante muy gentil. Conozco esos ojos de cualquier parte. Es bueno verte de nuevo, Diego. ¡Diego, todo el mundo!”, exclamó el músico mientras las pantallas del estadio enfocaban a un hombre ubicado en el campo que no podía contener la risa ante la ocurrencia de la estrella pop.

De esta manera, con su habitual carisma e ironía filosa, Robbie Williams logró transformar las especulaciones de la tarde en uno de los momentos más comentados y divertidos de su vuelta a la Argentina.