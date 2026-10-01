“Vengo del cumpleaños de Mariana Gallego. Me acaba de pasar algo graciosísimo. Estaban todas las fans de Robbie Williams, eran como diez. ¿Podés creer que yo estoy saliendo y entra Amalia Granata?”, relató entre risas la conductora. Y sentenció, tajante para frenar los rumores: “Pero no fue a estar con Robbie Williams, estaba invitada al cumpleaños. Y las fans gritaban ‘¡va Amalia a ver a Robbie!’. Yo cómo les explicaba que era el cumpleaños de Mariana…”.

Qué hacía Amalia Granata en el mismo hotel que Robbie Williams.

Aquella noche de 2004: cuando Amalia Granata conoció a Robbie Williams

La inesperada coincidencia en el hotel no hizo más que reflotar uno de los episodios más recordados de la farándula nacional a comienzos de los dos mil.

Corría el año 2004 y Robbie Williams, en la cima indiscutida de su popularidad global, había llegado por primera vez a la Argentina para promocionar su música.

En ese entonces, una joven Amalia Granata de 23 años daba sus primeros pasos en el modelaje y había asistido como invitada al histórico programa Videomatch (Telefe), donde el británico participaba como gran estrella de la noche. Tras la grabación, la joven tenía planeado tomar un micro de regreso a Rosario desde la terminal de Retiro, un plan que cambió drásticamente cuando el entorno del músico pidió conocerla.

A través de la complicidad de los productores del ciclo televisivo, Granata fue invitada a un hotel bajo el pretexto de "ir a buscar algo". Tal como ella misma supo relatar años después, el propio artista se le acercó para conversar y romper el hielo.

"Él entendió que yo le había dicho que era profesora de baile y me pidió que le enseñe unos pasos. La verdad que estaba bárbaro. Cuando bailamos le toqué los abdominales y estaba divino", recordó sobre aquel primer contacto que derivó en una invitación a tomar unos tragos y, posteriormente, a su habitación.

De aquella intimidad, la actual política supo destacar la calidez del excantante de Take That: “Llegué a la habitación, él estaba en patas, en jean, con la camiseta de Argentina. Hablamos un montón, aunque no lo crean. Me acuerdo que pusimos un canal de música nuestra y estaba Fito Páez y otros... Y él me preguntaba quiénes eran. Un divino total”.

Finalmente, el paso de los años transformó aquella anécdota en un clásico urbano de la televisión argentina que, dos décadas después, bastó con una simple coincidencia en el lobby de un hotel de Puerto Madero para volver a instalarse en el centro de la conversación pública.