Amanda Seyfried y Sydney Sweeney protagonizan "La empleada", thriller imperdible

El libro en el que se basa la película, The Housemaid, se convirtió en un fenómeno global por su intrigante trama y sus giros inesperados. La adaptación cinematográfica promete mantener la esencia de la novela, recordándonos que, a veces, el verdadero peligro puede estar más cerca de lo que imaginamos. La película se posiciona como uno de los estrenos más esperados de la temporada, al estilo de otros éxitos del género como Perdida y Parásitos.