Amanda Seyfried y Sydney Sweeney protagonizan "La empleada", thriller imperdible
"La empleada" se estrena en 2026, pero es una de las cintas más esperadas por su atrapante historia y su icónico elenco. Los detalles.
El director Paul Feig, conocido por la exitosa comedia Damas en guerra, se aventura en un nuevo género con el thriller psicológico La empleada (The Housemaid). El primer tráiler de la película, que ya está disponible, anticipa su estreno en cines para el 1 de enero de 2026.
Basada en la novela homónima de Freida McFadden, un best seller internacional, la película sigue a una joven que, buscando un nuevo comienzo, acepta un trabajo como empleada doméstica para una pareja adinerada. Lo que al principio parece una oportunidad perfecta, pronto se convierte en una pesadilla. La protagonista se ve envuelta en una red de secretos y mentiras que pondrán a prueba su cordura y su vida.
Un elenco estelar y una historia de éxito editorial: los detalles de "La empleada"
El film cuenta con un elenco de primer nivel, encabezado por Sydney Sweeney, Brandon Sklenar y la ganadora del Oscar Amanda Seyfried. Feig, con su visión, busca llevar la tensión de la novela a la pantalla grande.
El libro en el que se basa la película, The Housemaid, se convirtió en un fenómeno global por su intrigante trama y sus giros inesperados. La adaptación cinematográfica promete mantener la esencia de la novela, recordándonos que, a veces, el verdadero peligro puede estar más cerca de lo que imaginamos. La película se posiciona como uno de los estrenos más esperados de la temporada, al estilo de otros éxitos del género como Perdida y Parásitos.
Los pósters y adelantos del elenco de "La empleada"
