Flor Vigna, tajante: no quiere volver a hablar con la prensa y explicó los motivos

Flor Vigna se encuentra preparándose para nuevos desafíos, pero recientemente sorprendió a los medios cuando se negó a dar una nota, marcando una postura firme ante la presión de la prensa de quien, aseguró, no siente respeto porque no la respetan a ella. Hay que destacar que, actualmente, la bailarina y cantante, está en un momento de importantes cambios personales y profesionales por los que tanto luchó, por lo que pidió que se respete su decisión de no hablar.