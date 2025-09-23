Flor Vigna, tajante: no quiere volver a hablar con la prensa y explicó los motivos
La influencer brindó una nota mientras estaba yendo a trabajar y fue tajante con los cronistas que la abordaron. Conocé por qué no quiere volver a hablar.
Flor Vigna se encuentra preparándose para nuevos desafíos, pero recientemente sorprendió a los medios cuando se negó a dar una nota, marcando una postura firme ante la presión de la prensa de quien, aseguró, no siente respeto porque no la respetan a ella. Hay que destacar que, actualmente, la bailarina y cantante, está en un momento de importantes cambios personales y profesionales por los que tanto luchó, por lo que pidió que se respete su decisión de no hablar.
"Me estoy preparando para la pelea. Tengo que prepararme para todas las metas que me puse, por eso no es de maleducada, pero me tengo que ir ya", dijo apurada, intentando evitar el cruce con los noteros. Además, tampoco respondió ninguna de las preguntas sobre su ex pareja, Luciano Castro.
El tenso ida y vuelta de Flor Vigna con la prensa que la esperaba en la puerta
De hecho, en cierto modo, cuando los periodistas la consultaron sobre si se arrepiente de sus recientes declaraciones acerca de Luciano Castro, Flor Vigna les remarcó: "Yo recién a cada uno de ustedes les dije amablemente que no quería hacer la nota y ustedes me están obligando a hacerla. Está bueno valorar el no. Yo ya viví muchas cosas con ustedes, no somos tan compatibles".
En medio del tenso intercambio, los cronistas le preguntaron si dejaría de hablar con la prensa teniendo en cuenta su decisión de no atenderlos en ese momento. "No, tampoco, simplemente ahora quiero llegar a horario y quiero ser educada con ustedes", aclaró.
A pesar de la situación, Vigna reconoció el apoyo de la gente, en especial en redes sociales donde suelen brindarle distintos comentarios de apoyo: "Sí, me siento re apoyada, por suerte. Gracias".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario