Beto Casella podría abandonar El Nueve: los motivos y dónde recalaría tras su salida
Este año estuvo lleno de polémicas para "Bendita", por lo que ahora su conductor buscaría llevar el formato a otra pantalla. Los detalles.
Beto Casella, el conductor de Bendita, podría dejar El Nueve al igual que todo su equipo y el mismo programa. Los rumores de su salida se intensificaron debido a un conflicto por las condiciones laborales y los salarios de su equipo.
Las declaraciones de Beto Casella sobre "Bendita" y su futuro en El Nueve
En una entrevista durante los Premios Martín Fierro de Radio 2025, Beto Casella fue consultado sobre los rumores que circulan sobre él y su equipo. El conductor reconoció que se encuentra evaluando su futuro.
“Todos los años en septiembre los canales empiezan a tantearnos. Nos hacen ofertas para que Bendita se vaya del Nueve. Yo me junto por cortesía, siempre almorzamos, tomamos café... Pero este año les estoy prestando mucha más atención", confesó en su programa de radio Nadie nos para.
Casella también se refirió al problema de los sueldos en su equipo, que se encuentran desactualizados. "Son charlas largas. Más que quedarme en mi grupo, esta noche dije que sé que esto pasa en todas las radios, que los sueldos se quedaron como de hace cuatro años, deberían armarse grupos de productores, editores y operadores para ir a plantear amablemente los que les está pasando", afirmó.
También alentó a sus compañeros a reclamar por sus derechos. "Los estoy invitando a que no se callen la boca y reclamen. La facturación no anda tan mal en la radio o en la tele", agregó.
Ante la pregunta de si había recibido ofertas de otros canales, Beto Casella respondió de forma enigmática. "No sé si está bueno que yo lo cuente, pero cuando hay una situación así, tengo mensajes de todos los canales de tele abierta", aseguró. Según la cuenta de X, Teleavisador, el conductor estaría en conversaciones con América TV y El Trece para llevar un formato similar a Bendita a sus pantallas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario