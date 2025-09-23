Beto Casella podría abandonar El Nueve: los motivos y dónde recalaría tras su salida

También alentó a sus compañeros a reclamar por sus derechos. "Los estoy invitando a que no se callen la boca y reclamen. La facturación no anda tan mal en la radio o en la tele", agregó.

Ante la pregunta de si había recibido ofertas de otros canales, Beto Casella respondió de forma enigmática. "No sé si está bueno que yo lo cuente, pero cuando hay una situación así, tengo mensajes de todos los canales de tele abierta", aseguró. Según la cuenta de X, Teleavisador, el conductor estaría en conversaciones con América TV y El Trece para llevar un formato similar a Bendita a sus pantallas.