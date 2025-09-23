Cómo sigue el estado de salud de Thiago Medina: la actualización de Daniela Celis

Daniela Celis Thiago Medina

Asimismo, explicó: "Se resolvió la atelectasia con kinesio-terapia", haciendo referencia al colapso parcial de una zona del pulmón, un fenómeno que afecta los pequeños sacos alveolares e impide la correcta oxigenación de la sangre. Este procedimiento de kinesioterapia respiratoria es habitual en pacientes críticos para mejorar la expansión pulmonar y optimizar la función respiratoria.

Celis concluyó su comunicado con un pedido de apoyo emocional y espiritual: "El pronóstico es reservado. Pedimos más que nunca fuerzas, y seguir orando por él", reafirmando la necesidad de contención y solidaridad hacia Thiago, padre de sus hijas Aimé y Laia, en un momento especialmente difícil para la familia.