Cómo sigue el estado de salud de Thiago Medina: la actualización de Daniela Celis
Daniela Celis informó que el joven de 22 años continúa bajo cuidado médico, con pronóstico reservado, tras el accidente de moto del 12 de septiembre.
Daniela Celis compartió a través de sus redes sociales un nuevo parte médico sobre la evolución de Thiago Medina, el joven de 22 años que permanece internado en terapia intensiva del hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, luego del accidente de moto que sufrió el pasado viernes 12.
"Thiago hoy se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica", informó Celis, transmitiendo las palabras recibidas directamente de los profesionales a cargo del cuidado del joven.
Según los especialistas, la injuria pulmonar consiste en un daño en los tejidos del pulmón que puede ser provocado por distintos factores, entre ellos la ventilación mecánica prolongada, transfusiones, exposición a sustancias tóxicas o infecciones, afectando el intercambio normal de oxígeno y aumentando la necesidad de monitoreo constante. La salud del joven sigue siendo motivo de preocupación para familiares y allegados, y el pronóstico continúa siendo reservado.
La exparticipante de Gran Hermano agregó más detalles sobre la situación clínica de Medina: "Sigue sin requerimientos de droga para mantener la presión", lo que indica que, por el momento, su sistema cardiovascular se mantiene estable pese al cuadro crítico.
Asimismo, explicó: "Se resolvió la atelectasia con kinesio-terapia", haciendo referencia al colapso parcial de una zona del pulmón, un fenómeno que afecta los pequeños sacos alveolares e impide la correcta oxigenación de la sangre. Este procedimiento de kinesioterapia respiratoria es habitual en pacientes críticos para mejorar la expansión pulmonar y optimizar la función respiratoria.
Celis concluyó su comunicado con un pedido de apoyo emocional y espiritual: "El pronóstico es reservado. Pedimos más que nunca fuerzas, y seguir orando por él", reafirmando la necesidad de contención y solidaridad hacia Thiago, padre de sus hijas Aimé y Laia, en un momento especialmente difícil para la familia.
