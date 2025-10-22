América TV confirmó el fin de Trato Hecho, el programa conducido por Santi Maratea

Fin de Trato hecho

En la web oficial de América TV, el programa ya no figura en la programación.

Así fue el estreno de Trato Hecho con Santi Maratea

El 11 de agosto, el reconocido formato internacional regresó a Argentina, esta vez en América TV, con una producción de alto nivel a cargo de Mandarina Contenidos.

La noche del debut contó con una escenografía completamente renovada, 24 participantes listos para competir y la conducción de Santi Maratea, quien se mostró emocionado, agradecido y feliz junto al equipo del canal y la productora.

El primer concursante en abrir su maletín fue Ian Gerry, de Villa Lugano. Con 23 años, Ian trabaja en un kiosco y también se destaca como artista emergente. Decidió arriesgarse al máximo, rechazando la oferta de la banca de 10.300.000 pesos y terminó llevándose 7.500.000 en el estreno de Trato Hecho.