América TV confirmó el fin de Trato Hecho, el programa conducido por Santi Maratea
El programa que había marcado del debut televisivo del influencer de las colectas ya no figura en la grilla de América TV. Qué pasó.
Tras varios cambios de horarios, América TV decidió eliminar a Trato hecho, el programa de juegos conducido por el influencer Santiago Maratea, de su grilla de programación.
Con la llegada de “Polémica en el bar” al canal, el formato sufrió dos modificaciones de horario desde su estreno el 11 de agosto e incluso se redujo su duración a solo media hora.
En septiembre, el ciclo pasó a emitirse los fines de semana para dar espacio al programa diario de Mariano Iúdica, pero los números no mejoraron y nunca alcanzó el punto de rating.
Recientemente, la cuenta de X @Televisador confirmó que el canal levantó definitivamente Trato Hecho desde este lunes.
“Finalmente #TratoHecho con Santiago Maratea quedó fuera de la programación de @AmericaTV desde esta semana. El ciclo había pasado a los fines de semana y no pudo superar el punto de rating en ninguna de sus emisiones”, señalaron.
En la web oficial de América TV, el programa ya no figura en la programación.
Así fue el estreno de Trato Hecho con Santi Maratea
El 11 de agosto, el reconocido formato internacional regresó a Argentina, esta vez en América TV, con una producción de alto nivel a cargo de Mandarina Contenidos.
La noche del debut contó con una escenografía completamente renovada, 24 participantes listos para competir y la conducción de Santi Maratea, quien se mostró emocionado, agradecido y feliz junto al equipo del canal y la productora.
El primer concursante en abrir su maletín fue Ian Gerry, de Villa Lugano. Con 23 años, Ian trabaja en un kiosco y también se destaca como artista emergente. Decidió arriesgarse al máximo, rechazando la oferta de la banca de 10.300.000 pesos y terminó llevándose 7.500.000 en el estreno de Trato Hecho.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario