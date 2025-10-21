Buscado por la Justicia, Santiago Maratea destacó a Milei y criticó a una influencer con la que dijo besarse
El influencer de las colectas volvió a hablar sin filtro: bancó al Presidente, contó un “chape fallido” con una chica que lo cuestionó y se despachó contra las críticas.
Santiago Maratea vuelve a ocupar titulares. Después de haber sido denunciado por el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires por brindar consejos alimenticios “sin poseer un título habilitante” —una causa que tramita en el Juzgado Correccional N°2 de La Plata—, el influencer reapareció públicamente.
Primero lo hizo con ironía al referirse a su situación judicial, asegurando que no estaba oculto y que “solo hacía falta mandarle un mensaje”. Ahora, volvió a expresarse en sus redes para elogiar a Javier Milei y, a su vez, revelar una experiencia personal que dará que hablar.
A través de una serie de historias de Instagram, Maratea compartió su entusiasmo por el presidente argentino con un tono relajado y espontáneo. “Guacho, ¿sabés qué es lo que más me gusta de que el domingo sean las elecciones? Que Milei no para de dar entrevistas, boludo, y nada me gusta más que cocinar o comer o irme a dormir inclusive escuchando entrevistas del peluca. Me relaja”, confesó entre risas, dejando en claro su afinidad con el mandatario.
Pero eso no fue todo. A continuación, el influencer relató una situación que vivió con una colega del medio digital que le gustaba y con quien, según contó, “había onda”, aunque todo terminó en un simple “chape”. El motivo, según explicó, fue una diferencia ideológica: la joven le dijo que no estaría con un “libertario”.
Al narrar cómo se desarrolló el encuentro, Maratea detalló: “Cuestión que se arranca a poner más gede la mina, ¿viste? Me arranca a bardear directamente, como a hablar mal. O sea, a decirme esto, que yo soy un forro, que soy un hijo de puta, que no tengo empatía…”.
En medio del intercambio, el conductor de Trato Hecho le respondió con su estilo frontal: “En un momento le digo, ‘Che, ¿de onda? Pero, ¿y vos qué hacés? Vos qué has hecho por la sociedad? Porque me está diciendo a mí... Yo estoy seguro, no lo sé, pero me juego todo a que he hecho mucho más por las personas que vos defendés que vos, que solamente las defendés con la palabra en un boliche. Pero yo he hecho cosas concretas por el otro. He accionado, he puesto mis herramientas y mi creatividad en pos de generar un impacto positivo en esta sociedad que es la que vos decís que vos defendés y yo ataco. Entonces, ¿vos qué hiciste para hablarme así con el dedito y desde arriba?’”.
Según Maratea, la respuesta de la influencer lo sorprendió: “Y me dice, ‘Hace unos años ayudaba en un comedor’. ‘Ah, qué suerte que seas tan buena, reina, no será mucho’. Aparte, ¿qué comedor? ¿Cuántas veces fuiste al comedor, boluda? ¿Cuántas?’”, cerró, entre risas, fiel a su estilo provocador.
