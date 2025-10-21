Buscado por la Justicia, Santiago Maratea destacó a Milei y criticó a una influencer con la que dijo besarse

En medio del intercambio, el conductor de Trato Hecho le respondió con su estilo frontal: “En un momento le digo, ‘Che, ¿de onda? Pero, ¿y vos qué hacés? Vos qué has hecho por la sociedad? Porque me está diciendo a mí... Yo estoy seguro, no lo sé, pero me juego todo a que he hecho mucho más por las personas que vos defendés que vos, que solamente las defendés con la palabra en un boliche. Pero yo he hecho cosas concretas por el otro. He accionado, he puesto mis herramientas y mi creatividad en pos de generar un impacto positivo en esta sociedad que es la que vos decís que vos defendés y yo ataco. Entonces, ¿vos qué hiciste para hablarme así con el dedito y desde arriba?’”.

Según Maratea, la respuesta de la influencer lo sorprendió: “Y me dice, ‘Hace unos años ayudaba en un comedor’. ‘Ah, qué suerte que seas tan buena, reina, no será mucho’. Aparte, ¿qué comedor? ¿Cuántas veces fuiste al comedor, boluda? ¿Cuántas?’”, cerró, entre risas, fiel a su estilo provocador.