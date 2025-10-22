Santiago Maratea reveló que una influencer lo rechazó por libertario: "¡Qué caro me salió bancar al peluca!"
El joven, que se hizo reconocido por sus colectas solidarias, contó una peculiar situación con una chica, que aseguró que "nunca podría salir con él". Mirá.
En las últimas horas, el influencer Santiago Maratea contó una particular anécdota con una influencer de la televisión, aunque sin revelar el nombre de la dama en cuestión. A través de historias de Instagram, el hacedor de colectas solidarias compartió una situación de boliche que terminó en rechazo por sus ideales libertarios.
"Una vez estaba en un lugar que había una tele prendida, ni idea, y estaban viendo un programa, y en ese programa había una piba que yo no conocía y de repente me pareció muy linda. La escucho hablar y me pareció piola. Bueno, listo. El sábado me voy de joda y estaba la piba en el boliche. Entonces yo digo, qué loco, porque el otro día la vi por primera vez y ahora me la encuentro en persona", comenzó relatando.
Y añadió: "Fue, digo, la encaro. La encaro, voy, la saludo, no sé, nos ponemos a bailar, le comparto tipo un trago, todo bien. Le arranco, le tiro un par de tiros, cuando ya era medio obvio que la estaba tirando onda, la mina me dice, che, todo bien, me parece divino, pero yo nunca estaría con vos", contó.
Y agregó el desenlace: "¿Por qué?, le digo. Y me dice, porque sos libertario. Yo digo, ay, lo caro que me salió bancar al Peluca, amigo". Totalmente desilusionado por el episodio, sumó: "Pensé que este partido estaba ganado. Lo caro que me salió querer que este país sea próspero", lanzó, con un notable dejo de fanatismo por el Gobierno y sus ideas.
En este sentido, Maratea también compartió que él no se avergüenza de ser un seguidor de Javier Milei y sostuvo que, para él, ese es el camino para que la Argentina mejore tanto en lo económico, como en lo social y político.
