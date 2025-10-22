Santiago Maratea reveló que una influencer lo rechazó por libertario: "¡Qué caro me salió bancar al peluca!"

"Una vez estaba en un lugar que había una tele prendida, ni idea, y estaban viendo un programa, y en ese programa había una piba que yo no conocía y de repente me pareció muy linda. La escucho hablar y me pareció piola. Bueno, listo. El sábado me voy de joda y estaba la piba en el boliche. Entonces yo digo, qué loco, porque el otro día la vi por primera vez y ahora me la encuentro en persona", comenzó relatando.