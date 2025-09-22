Graciela Alfano fue hasta la casa de Pampita y habló sobre el robo: "Hay otro tipo de inteligencia..."

graciela alfano

En ese sentido, opinó que el robo no solo fue premeditado, sino que cree que los delincuentes cuentan con más herramientas para lograr su cometido: "Con lo que dicen acá los vecinos, hay otro tipo de inteligencia y de información que han sacado de algún lado".

Y por último y al estilo Alfano, la mujer lanzó una polémica frase: "Por favor, no acusemos a gente de la villa que por ser pobre, sea delincuente".