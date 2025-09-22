Graciela Alfano fue hasta la casa de Pampita y habló sobre el robo: "Hay otro tipo de inteligencia..."
La diva se acercó hasta el domicilio de la modelo y opinó de lo que sucedió durante el fin de semana.
En las últimas horas, Pampita sufrió un robo en su casa de Barrio Parque. Los delincuentes que ingresaron se llevaron objetos de valor, entre ellos una caja fuerte y teléfonos que tenían fotos y videos de su pequeña hija Blanca. Afortunadamente, no hubo heridos ya que la conductora estaba trabajando fuera del país.
Según fue informando Fernando Burlando, abogado y amigo de la familia, durante el día, el robo habría durado aproximadamente seis horas y los ladrones actuaron con planificación; la causa está en manos de la policía local.
En medio de esta tensa situación, apareció Graciela Alfano, quien se acercó hasta la casa de Carolina y aprovechó para hablar con los medios de comunicación que se encontraban cubriendo el caso y referirse al tema.
"Yo soy vecina de acá... y a mi amiga también le robaron en esta cuadra", expresó la diva en su paso por el lugar, luego siguió comentando: "A todos les robaron y hay alguna información porque no puede ser. No es que los periodistas dicen que Pampita publica, hay más información acá".
Por otro lado, en una conversación que mantuvo con Mariana Fabbiani, Grace explicó cómo es la vida de los famosos y la inseguridad a la que se exponen: "Vos y yo somos famosas hace rato, mi casa de Alvear era un punto de congregación de turistas".
En ese sentido, opinó que el robo no solo fue premeditado, sino que cree que los delincuentes cuentan con más herramientas para lograr su cometido: "Con lo que dicen acá los vecinos, hay otro tipo de inteligencia y de información que han sacado de algún lado".
Y por último y al estilo Alfano, la mujer lanzó una polémica frase: "Por favor, no acusemos a gente de la villa que por ser pobre, sea delincuente".
