"Amor animal": fecha de estreno, sinopsis y tráiler de la nueva serie de Prime Video

Sebastián Ortega se prepara para competir contra sí mismo. Luego del estreno de "En el Barro" en Netflix, ahora el director tiene una nueva apuesta, pero esta vez de la mano de Prime Video. Esto es porque se prepara para el lanzamiento de "Amor Animal", una historia que ofrece una mirada a la vida de jóvenes adultos, tanto de quienes cuentan con oportunidades como de aquellos que no las tienen, pero que enfrentan las mismas preguntas.