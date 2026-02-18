"Amor animal": fecha de estreno, sinopsis y tráiler de la nueva serie de Prime Video
Creada por Sebastián Ortega y con Franco Masini como protagonista, la serie ya tiene fecha de estreno y se revelaron varios detalles.
Sebastián Ortega se prepara para competir contra sí mismo. Luego del estreno de "En el Barro" en Netflix, ahora el director tiene una nueva apuesta, pero esta vez de la mano de Prime Video. Esto es porque se prepara para el lanzamiento de "Amor Animal", una historia que ofrece una mirada a la vida de jóvenes adultos, tanto de quienes cuentan con oportunidades como de aquellos que no las tienen, pero que enfrentan las mismas preguntas.
La expectativa sobre esta serie, que es oficial estará protagonizada por Franco Masini, creció desde el estreno del primer tráiler. Y ahora, finalmente Prime Video reveló todos los detalles que se esperaban conocer sobre la trama.
"Amor Animal": los detalles de la nueva serie de Prime Video
Fecha de estreno: 20 de marzo
Sinopsis oficial: En este drama de ficción, Kaia, una artista de trap de las afueras de la ciudad, conoce a Nico, un joven de clase alta con angustia existencial. A pesar de sus diferentes realidades y de las fuerzas externas que intentan separarlos, ambos tratan de hacer espacio para que su amor crezca y, al hacerlo, desencadenan una guerra entre pandillas. La serie explora una historia generacional contemporánea sobre los conflictos que enfrentan jóvenes en sus veintes y treintas, profundizando en temas como la ambición, la incertidumbre sobre el futuro, las adicciones y las diversas formas de vivir la sexualidad.
Elenco oficial: El elenco incluye a Franco Masini (El Retorno, Todas las veces que nos enamoramos, Rebelde), Tatu Glikman (En el Barro, Entrelazados), Santiago Achaga (Buenos Chicos, Entrelazados), Valentina Zenere (Nahir, En el Barro, Elite), Olivia Nuss (Cromañón), Toto Rovito (Cromañón, Blondi), Ariel Staltari (El Eternauta, Verano Trippin), Inés Estevez (Miranda de viernes a lunes, Vera y el placer de los otros), Antonio Birabent (Días de gallos, Viudas e hijos del rock & roll), Juan Sorini (Felices los 6), Evitta Luna y Juan Cottet (Moscas), entre otros.
Tráiler oficial:
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario