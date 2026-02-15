Prime Video anunció sus títulos para 2026: drama, romance y acción

La relación entre la plataforma y la autora española entrará en una nueva fase de expansión. Se anunció la creación de la alianza “House of Ron”, un ambicioso proyecto que prevé la realización de diez adaptaciones basadas en sus escritos. Entre las novedades más destacadas se encuentra la confirmación de 30 sunsets para enamorarte, que representará la primera incursión de la obra de Ron en el mercado estadounidense.