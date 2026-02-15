Prime Video anunció sus títulos para 2026: drama, romance y acción
Durante un evento realizado en Londres, la plataforma confirmó qué estrenos tendrá a partir de este año entre series y películas. Los detalles.
El impacto de las producciones de habla hispana en el mercado del streaming ha alcanzado un nuevo hito histórico. Prime Video ha confirmado oficialmente que la trilogía Culpables —compuesta por los éxitos Culpa Mía, Culpa Tuya y Culpa Nuestra— ha superado la asombrosa cifra de 100 millones de espectadores a nivel mundial. El anuncio se dio a conocer en Londres durante el evento inaugural Prime Video Presents: International Originals, liderado por Kelly Day, vicepresidenta de la compañía.
El éxito de las adaptaciones de las novelas de Mercedes Ron es incontestable: las tres cintas lograron posicionarse en el primer puesto de lo más visto en más de 170 naciones. Un dato revelador compartido durante la presentación indica que más del 90% de los consumidores de esta saga se encuentran fuera de España, consolidando el poder de exportación del contenido en español.
La relación entre la plataforma y la autora española entrará en una nueva fase de expansión. Se anunció la creación de la alianza “House of Ron”, un ambicioso proyecto que prevé la realización de diez adaptaciones basadas en sus escritos. Entre las novedades más destacadas se encuentra la confirmación de 30 sunsets para enamorarte, que representará la primera incursión de la obra de Ron en el mercado estadounidense.
Para el próximo año, el calendario de lanzamientos ya contempla títulos como Your Fault: London y Drawn Together. Esta estrategia subraya una tendencia creciente en la industria: apostar por propiedades intelectuales literarias que ya cuentan con una base de fanáticos sólida y activa en todo el globo.
Prime Video también aprovechó el showcase para adelantar su catálogo de producciones originales internacionales para el 2026, buscando replicar el fenómeno de audiencias masivas. Entre los títulos que llegarán a más de 240 territorios se encuentran:
-
Amor Animal (Argentina): Un thriller de acción que explora el choque entre mundos sociales antagónicos, con estreno programado para marzo.
La casa de los espíritus (Chile): Adaptación de la icónica obra de Isabel Allende, protagonizada por Dolores Fonzi y Nicole Wallace.
Siren’s Kiss (Corea del Sur): Un thriller romántico encabezado por Park Min-young y Wi Hajun.
Apocalypse Z: Part II (España): La continuación del relato postapocalíptico.
Durante la jornada, Kelly Day explicó que este crecimiento se apoya en una infraestructura tecnológica que ofrece doblajes y subtítulos en más de 30 idiomas. Según la ejecutiva, la plataforma ha perfeccionado sus sistemas de recomendación para que las preferencias lingüísticas y el origen geográfico ayuden a los usuarios a descubrir joyas internacionales con mayor precisión.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario