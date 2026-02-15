Luego del éxito de "Culpables", Mercedes Ron tendrá una nueva adaptación en Prime Video: de qué se trata

Embed - Mercedes Ron on Instagram: "Por fin os lo puedo contar!!!!! 30 Sunsets para enamorarte será adaptada en EEUU de la mano de Prime Video! Sabéis que esta novela es muy especial para mí. Mi islita en Bali fue mi refugio durante la pandemia, y que ahora sea mi primera producción americana me llena de alegría e ilusión Por ahora está en desarrollo, pero os mantendré al tanto en cuanto tengamos más novedades 10 libros y 10 adaptaciones… y todo esto es gracias a vuestro apoyo y vuestra ilusión. ¡Gracias, gracias, gracias! @primevideo" View this post on Instagram

Un futuro escrito en oro

A pesar de tener su agenda ocupada con producciones internacionales y la supervisión de sus guiones, la autora no detiene su motor creativo. Actualmente, Mercedes se encuentra escribiendo una nueva novela, lo que sugiere que el contador de récords no se detendrá en 10.

La clave de su éxito reside en una conexión visceral con su audiencia: personajes intensos, romances que quitan el aliento y una capacidad innata para entender los deseos y conflictos de una generación que encontró en sus historias un espejo donde mirarse. El 2026 no es solo un año de estrenos; es la confirmación de que el mundo, definitivamente, vive bajo las reglas del universo de Mercedes Ron.

Sinopsis del libro de 30 sunsets para enamorarte

Nikki ha crecido en una pequeña isla de Bali. Alex ha aterrizado en ese oasis huyendo de Londres. Ella es veterinaria y da clases de yoga. l es piloto de aviones y vive rodeado de lujo. Solo tienen treinta días para estar juntos, así que ninguno de los dos espera la vorágine de sentimientos y verdades a medias que harán que Alex y Nikki vivan un romance para el que ninguno de los dos está preparado. ¿De qué huye Alex? ¿Cuál es la verdadera razón de los miedos de Nikki? ¿Se puede vivir un amor con fecha de caducidad? ¿O hay historias de amor que no tienen billete de vuelta?