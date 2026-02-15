Luego del éxito de "Culpables", Mercedes Ron tendrá una nueva adaptación en Prime Video: de qué se trata
Durante la presentación de sus títulos de 2026, Prime Video no solamente confirmó una nueva adaptación de sus libros, sino el furor que causó "Culpables".
La literatura juvenil contemporánea tiene un nombre propio que resuena con fuerza desde los estantes de las librerías hasta las oficinas de los grandes estudios en Hollywood: Mercedes Ron. Lo que comenzó con la trilogía Culpables se transformó en un ecosistema narrativo —apodado cariñosamente como el House of Ron— que redefinió el éxito de las producciones hispanohablantes en el streaming.
Recientemente, durante un evento exclusivo en Londres donde se presentaron los títulos más ambiciosos para 2026, los directivos de Prime Video confirmaron lo que ya era un secreto a voces: la historia de Nick y Noah es un titán imparable. La trilogía completa de Culpables alcanzó la cifra de 100 millones de espectadores, posicionándose como uno de los lanzamientos más exitosos en la historia de la plataforma.
La expansión del universo: Marfil y Ébano y el salto al mercado estadounidense
La confianza de la plataforma en la pluma de Ron es absoluta. Mientras los fans cuentan los días para el estreno de Dímelo en secreto —la esperada segunda entrega de la trilogía Dímelo— y se preparan para el debut este mismo año de Marfil y Ébano, Prime Video soltó una bomba informativa que sacudió las redes sociales: 30 Sunsets para enamorarte será adaptada en los Estados Unidos.
Este movimiento es histórico. No solo traslada una narrativa originalmente escrita en español al mercado anglosajón bajo la producción directa de Prime Video en EE. UU., sino que consagra a la autora en una posición envidiable. Con este anuncio, Mercedes Ron alcanza una marca perfecta: 10 libros publicados y 10 libros adaptados (o en proceso de adaptación). Un récord de eficiencia y popularidad que muy pocos autores en la historia de la literatura han logrado conseguir en tan poco tiempo.
Un futuro escrito en oro
A pesar de tener su agenda ocupada con producciones internacionales y la supervisión de sus guiones, la autora no detiene su motor creativo. Actualmente, Mercedes se encuentra escribiendo una nueva novela, lo que sugiere que el contador de récords no se detendrá en 10.
La clave de su éxito reside en una conexión visceral con su audiencia: personajes intensos, romances que quitan el aliento y una capacidad innata para entender los deseos y conflictos de una generación que encontró en sus historias un espejo donde mirarse. El 2026 no es solo un año de estrenos; es la confirmación de que el mundo, definitivamente, vive bajo las reglas del universo de Mercedes Ron.
Sinopsis del libro de 30 sunsets para enamorarte
Nikki ha crecido en una pequeña isla de Bali. Alex ha aterrizado en ese oasis huyendo de Londres. Ella es veterinaria y da clases de yoga. l es piloto de aviones y vive rodeado de lujo. Solo tienen treinta días para estar juntos, así que ninguno de los dos espera la vorágine de sentimientos y verdades a medias que harán que Alex y Nikki vivan un romance para el que ninguno de los dos está preparado. ¿De qué huye Alex? ¿Cuál es la verdadera razón de los miedos de Nikki? ¿Se puede vivir un amor con fecha de caducidad? ¿O hay historias de amor que no tienen billete de vuelta?
