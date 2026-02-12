Prime Video confirmó cuándo estrena "Amor animal", la nueva serie creada por Sebastián Ortega

amor animal

La trama se sumerge en un relato de contrastes sociales y pasiones intensas. La historia sigue a Kaia, una joven artista de trap proveniente de los sectores periféricos de la ciudad, cuyo camino se cruza con el de Nico, un chico de clase alta que atraviesa una profunda crisis existencial. Lo que comienza como un romance que intenta desafiar las barreras de sus realidades opuestas termina convirtiéndose en el detonante de un conflicto mayor: el enfrentamiento violento entre pandillas enemigas.