Prime Video confirmó cuándo estrena "Amor animal", la nueva serie creada por Sebastián Ortega
La nueva serie de Prime Video, creada por Sebastián Ortega, se estrena este 2026. Conocé todos los detalles y mirá el primer adelanto.
La ficción argentina vuelve a posicionarse en el centro de la escena internacional con el anuncio de "Amor Animal", una producción original que acaba de presentar sus primeras imágenes. Creada por el reconocido Sebastián Ortega, la serie se prepara para un lanzamiento global a través de la plataforma Prime Video, llegando durante el mes de marzo.
La trama se sumerge en un relato de contrastes sociales y pasiones intensas. La historia sigue a Kaia, una joven artista de trap proveniente de los sectores periféricos de la ciudad, cuyo camino se cruza con el de Nico, un chico de clase alta que atraviesa una profunda crisis existencial. Lo que comienza como un romance que intenta desafiar las barreras de sus realidades opuestas termina convirtiéndose en el detonante de un conflicto mayor: el enfrentamiento violento entre pandillas enemigas.
La serie cuenta con un reparto de primer nivel que combina experiencia y gran proyección actual. Franco Masini, quien estuvo presente en el evento exclusivo Prime Video Retreat en Ibiza para presentar el avance, encabeza el proyecto junto a Tatu Glikman y Valentina Zenere. El elenco se completa con nombres destacados como:
-
Santiago Achaga, Olivia Nuss y Toto Rovito.
-
Actores de gran trayectoria como Inés Estévez y Antonio Birabent.
-
Participaciones de Juan Sorini y Evitta Luna, entre otros artistas.
Detrás de cámaras, "Amor Animal" cuenta con la garantía de Underground Producciones (Telemundo). El guion lleva la firma de una dupla con probada eficacia en el género: Silvina Frejdkes y Alejandro Quesada, responsables de éxitos como Graduados. Por su parte, la producción ejecutiva recae en la histórica sociedad conformada por Pablo Culell y Sebastián Ortega, responsables de hitos televisivos como El Marginal.
