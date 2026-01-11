Amor en Los Piojos: el mensaje de Luli Bass que confirma el romance con Andrés Ciro Martínez
La histórica banda de rock nacional se vio atravesada por un inesperado romance. La protagonista se encargó de despejar dudas justo en el día de cumpleaños del cantante.
El esperado y exitoso regreso de Los Piojos sumó un capítulo inesperado luego que trascendiera un romance entre el líder Andrés Ciro Martínez y la flamante nueva integrante, Luli Bass, quien este domingo dejó de lado el misterio y confirmó la relación con un mensaje en sus redes sociales.
Fue la periodista Fernanda Iglesias quien había adelantado en Puro Show que el cantante, de 58 años recién cumplidos, mantiene una relación con Luciana Valdés, más conocida como "Luli Bass" y de 35 años.
Tras un puñado de días de incertidumbre y versiones, la propia bajista aprovechó una fecha clave de su nueva pareja para dejar en claro que hay amor en la banda: el cumpleaños de Ciro.
"Muy feliz cumpleaños mi amor", escribió Luli en una historia de Instagram arrobando al cantante, y acompañando el mensaje con un emoji de corazón. La story es sobre un video de ellos dos en pleno recital.
La llegada de Luli al universo piojoso no estuvo exenta de controversia. Su incorporación coincidió con la cuestionada salida del bajista histórico, Micky Rodríguez, quien denunció haberse enterado del regreso por redes sociales.
Sin embargo, la joven bajista no tardó en ganarse al público piojos. Su look, carisma y talento musical fue clave para que los seguidores del histórico grupo rápidamente la adoptaran.
"Ciro ya la tenía en el radar y la empezó a tratar muy bien. Ella se enamoró, dejó a su marido y hoy están juntos", aseguró Fernanda Iglesias días atrás cuando difundió la noticia.
Antes de este vínculo con Ciro, Luli Bass estaba casada con el baterista Heber Vicente. Ante los rumores de una ruptura conflictiva, la periodista se contactó directamente con el músico quien sostuvo que la separación fue en buenos términos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario