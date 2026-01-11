Amor en Los Piojos: el mensaje de Luli Bass que confirma el romance con Andrés Ciro Martínez

Sin embargo, la joven bajista no tardó en ganarse al público piojos. Su look, carisma y talento musical fue clave para que los seguidores del histórico grupo rápidamente la adoptaran.

"Ciro ya la tenía en el radar y la empezó a tratar muy bien. Ella se enamoró, dejó a su marido y hoy están juntos", aseguró Fernanda Iglesias días atrás cuando difundió la noticia.

Antes de este vínculo con Ciro, Luli Bass estaba casada con el baterista Heber Vicente. Ante los rumores de una ruptura conflictiva, la periodista se contactó directamente con el músico quien sostuvo que la separación fue en buenos términos.