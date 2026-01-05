¿Romance en Los Piojos? Aseguran que Andrés Ciro Martínez está en pareja con la bajista Luli Bass
El romance surge en medio de la polémica por el desplazamiento de Micky Rodríguez, el bajista original del grupo.
Los Piojos no solo son noticia por su esperado regreso a los escenarios, sino también por un supuesto romance que sacude la interna de la banda, ya que según trascendió este lunes, Andrés Ciro Martínez está saliendo con Luli Bass, la talentosa instrumentista que se incorporó a la formación para esta nueva etapa.
Fue la periodista Fernanda Iglesias quien afirmó en Puro Show que el líder de la banda, de 57 años, mantiene una relación con Luciana Valdés, más conocida como "Luli Bass" y de 35.
La llegada de Luli al universo piojoso no estuvo exenta de controversia. Según la información brindada, su incorporación coincidió con la cuestionada salida del bajista histórico, Micky Rodríguez, quien denunció haberse enterado del regreso por redes sociales.
Sin embargo, la joven bajista no tardó en ganarse al público piojos. Su look, carisma y talento musical fue clave para que los seguidores del histórico grupo rápidamente la adoptaran.
"Ciro ya la tenía en el radar y la empezó a tratar muy bien. Ella se enamoró, dejó a su marido y hoy están juntos", aseguró Iglesias.
Antes de este vínculo con Ciro, Luli Bass estaba casada con el baterista Heber Vicente. Ante los rumores de una ruptura conflictiva, la periodista se contactó directamente con el músico.
"Está todo bien, me llevo muy bien con ella", afirmó el baterista, intentando bajarle el tono a la polémica, aunque confirmó que ella ya abandonó el hogar que compartían.
En este marco, a pesar de la tristeza que podría haber causado el fin de su matrimonio, los protagonistas aseguran que la transición se dio en términos cordiales.
Mientras Los Piojos se preparan para sus shows multitudinarios, este romance suma un nuevo capítulo a la mística de la banda, que ahora combina la pasión por el rock con una historia de amor que traspasa el escenario.
