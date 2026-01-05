¿Romance en Los Piojos? Aseguran que Andrés Ciro Martínez está en pareja con la bajista Luli Bass

Antes de este vínculo con Ciro, Luli Bass estaba casada con el baterista Heber Vicente. Ante los rumores de una ruptura conflictiva, la periodista se contactó directamente con el músico.

"Está todo bien, me llevo muy bien con ella", afirmó el baterista, intentando bajarle el tono a la polémica, aunque confirmó que ella ya abandonó el hogar que compartían.

En este marco, a pesar de la tristeza que podría haber causado el fin de su matrimonio, los protagonistas aseguran que la transición se dio en términos cordiales.

Mientras Los Piojos se preparan para sus shows multitudinarios, este romance suma un nuevo capítulo a la mística de la banda, que ahora combina la pasión por el rock con una historia de amor que traspasa el escenario.