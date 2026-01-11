A qué hora empiezan los Globos de Oro 2026 y cómo verlos en vivo

La expectativa en el mundo del entretenimiento alcanza su punto máximo este domingo 11 de enero con la llegada de una nueva edición de los Golden Globes. El evento, gestionado por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, se ha consolidado históricamente como la parada obligatoria y la antesala más precisa de lo que sucederá en los premios Oscar. En esta oportunidad, la industria se prepara para una noche de reconocimientos que promete definir el rumbo de las producciones más destacadas del último año.