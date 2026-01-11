A qué hora empiezan los Globos de Oro 2026 y cómo verlos en vivo
La temporada de premios continúa más vigente que nunca en Hollywood y, por fin, se celebran los Globos de Oro este domingo. Los detalles.
La expectativa en el mundo del entretenimiento alcanza su punto máximo este domingo 11 de enero con la llegada de una nueva edición de los Golden Globes. El evento, gestionado por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, se ha consolidado históricamente como la parada obligatoria y la antesala más precisa de lo que sucederá en los premios Oscar. En esta oportunidad, la industria se prepara para una noche de reconocimientos que promete definir el rumbo de las producciones más destacadas del último año.
Como ya es tradición, la ceremonia tendrá su epicentro en el lujoso hotel Beverly Hilton, situado en el corazón de Beverly Hills. Allí se espera que miles de personalidades influyentes del cine y la televisión se den cita para celebrar la excelencia en el sector. La alfombra roja, ese momento clave donde el estilo y el glamour se roban todas las miradas, comenzó a las 20 horas de Argentina, permitiendo que los espectadores sigan de cerca el desfile de las estrellas antes del inicio del evento principal.
¿Cómo seguir la transmisión en vivo?
Para el público argentino, la gala central de los Golden Globes 2026 iniciará puntualmente a las 22 horas. Existen dos alternativas principales para no perderse ningún detalle de los ganadores y los discursos de la noche. Por un lado, la señal de cable TNT ofrecerá la cobertura tradicional en vivo. Por otro lado, para quienes prefieren el consumo digital o el acceso desde dispositivos móviles, la plataforma de streaming HBO Max será la encargada de transmitir el evento en simultáneo para toda la región.
Esta doble opción de visualización garantiza que los fanáticos del séptimo arte puedan disfrutar de la ceremonia con la más alta calidad y en tiempo real, siguiendo cada una de las ternas que suelen marcar el pulso de la crítica internacional. La comodidad de la pantalla chica se une así a la potencia de las plataformas digitales en una de las noches más importantes del calendario de Hollywood.
El panorama para el cine nacional
Aunque la industria argentina ha sabido conquistar este galardón en el pasado, esta edición presenta un escenario particular. Lamentablemente, nuestro país no cuenta con un representante directo dentro de las nominaciones oficiales de este domingo. No obstante, esto no significa que el cine local esté fuera de la conversación internacional durante este 2026.
La atención sigue puesta en el recorrido de la película Belén, la obra dirigida por Dolores Fonzi, que continúa firme en la carrera por un lugar en los Oscar. A pesar de su ausencia en la lista de los Golden Globes, el filme de Fonzi mantiene sus posibilidades intactas para la próxima gran cita de la Academia, dejando abierta la esperanza de un nuevo reconocimiento para la cinematografía rioplatense. De esta manera, mientras Hollywood celebra sus propios logros, la mirada argentina permanece atenta a las futuras definiciones de la temporada.
