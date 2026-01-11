Globos de Oro 2026: las estrellas que brillaron en la alfombra roja
El hotel Beverly Hilton, ubicado en el corazón de Beverly Hills se vistió de gala para recibir a todo Hollywood por los Globos de Oro. Así fue la red carpet.
La carrera hacia el Oscar no descansa y, tras el puntapié inicial de los Critics Choice Awards el domingo pasado, hoy aterrizamos en la ceremonia que todos estábamos esperando. Los Globos de Oro regresaron con toda su fuerza y, desde las 20:00 hs, la alfombra roja del mítico Beverly Hilton se convirtió en el epicentro de la moda y el análisis cinematográfico mundial.
Con el ambiente eléctrico y la expectativa por las nubes, la red carpet está cumpliendo con su promesa: ser la vidriera más inteligente y dinámica de la industria.
A esta hora, la mayoría de las estrellas ya han hecho su entrada triunfal, regalándonos postales que definen la estética de la temporada. Hemos visto desde el minimalismo más sofisticado hasta apuestas vanguardistas que desafían el protocolo clásico de Hollywood. Pero lo más interesante no es solo quién lleva qué, sino la actitud de un elenco que se siente ganador. Los protagonistas de las grandes favoritas del año se adueñaron de los flashes, demostrando que la moda es, en definitiva, el primer gran discurso de la noche.
Por eso, antes de la ceremonia, te traemos los mejores looks de la noche. La tendencia de este año parece inclinarse hacia los tonos metálicos y las siluetas arquitectónicas, pero como siempre ocurre en los Globos de Oro, lo inesperado es la regla. Mientras el champán comienza a servirse y los invitados se acomodan en sus mesas, te invitamos a repasar los aciertos estilísticos de una gala que, además de premiar lo mejor del cine y la televisión, nos recuerda por qué Hollywood es el epicentro de las estrellas.
La alfombra roja de los Globos de Oro 2026
- Selena Gómez
- Ayo Edebiri
- Glen Powell
- Leighton Meester & Adam Brody
- Jenna Ortega
- Elle Fanning
- Joe Keery
- Colman Domingo
- Kate Hudson
- Teyana Taylor
- Mark Ruffalo
- Emily Blunt y John Krasinski
- Owen Cooper
- Jacob Elordi
- Paul Mescal
- JLO
- Timothée Chalamet
- Emma Stone
