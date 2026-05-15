Analía Franchín fulminó a Tamara Paganini y pidió que la expulsen de Gran Hermano: por qué

Zunino reaccionó de inmediato y le respondió: “Sos muy desubicada y maleducada, eso es mala educación”. Lejos de bajar el tono, Tamara continuó: “Mala educación es cagarse en la comida de todos, pendejo de mierda, mal educado sos vos, nene. Yo estoy clavada acá como un soldado, maleducado sos vos. Vos te confundís puteadas con faltas de respeto, que es lo que hacés vos al cagarte en la comida de todos, pendejo de mierda”.

Embed - Tamara Paganini lapidó a Zunino: "Sos el hijo bobo de Zilli, pendejo de mier..." - Gran Hermano 2026

Horas después, ya en la gala en vivo con Santiago del Moro, la participante volvió a repetir la expresión. Cuando el conductor le preguntó a quién quería fuera de la casa, Tamara reiteró que Franco “es un hijo Bobo”, lo que llevó a Del Moro a pedirle que evitara ese tipo de comentarios.

La reacción de Analía Franchín al cruce entre Tamara y Zunino

La situación fue debatida este viernes en “A la Barbarossa” (Telefe), donde estuvo presente Laura, la mamá de Franco Zunino. Allí, Analía Franchín se mostró completamente indignada y apuntó directamente contra la participante.

"Quiero decir que estoy completamente indignada. Creo que Gran Hermano se quedó dormido anoche, no sé qué pantalla estaba mirando", expresó la panelista. Luego fue todavía más contundente: "Para mí, Tamara Paganini tiene que ser expulsada".

Franchín sostuvo que lo ocurrido excede una simple pelea dentro del juego y remarcó la gravedad de utilizar esa expresión en televisión. "Sabemos que un chico con capacidades diferentes requiere de otro presupuesto y otra atención. No podemos dejar pasar que una persona diga, en televisión y en el programa más visto, que (Zunino) es como 'un hijo bobo'", afirmó.

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Además, reclamó una sanción ejemplar para la participante: "Tiene que tener una sanción, ir a placa de acá a que termine el juego o tiene que ser expulsada, es una vergüenza". La periodista también habló desde una experiencia personal y contó: "Yo tengo un sobrino con capacidades diferentes, donde mucha gente puede decir que es un 'hijo bobo'".

Sobre el final de su descargo, volvió a cuestionar tanto a Tamara como a la producción del reality. "Esta piba no tiene ni la más put* idea de lo que es tener un chico con capacidades diferentes, y Gran Hermano tampoco porque esto no lo debería haber dejado pasar. La tienen que expulsar o hacer una sanción ejemplificadora. No se pueden naturalizar estas cosas", concluyó.