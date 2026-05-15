Analía Franchín fulminó a Tamara Paganini y pidió que la expulsen de Gran Hermano: por qué
La panelista estalló contra la participante, lanzó duras críticas hacia Gran Hermano y reclamó una fuerte sanción: “¡Es una vergüenza!”.
La polémica dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a escalar luego de un fuerte cruce entre Tamara Paganini y Franco Zunino durante la prueba semanal por el presupuesto. Tras los comentarios de la participante contra su compañero, Analía Franchín pidió una dura sanción y cuestionó a la producción del reality.
Todo ocurrió mientras los jugadores intentaban superar un nuevo desafío para recuperar parte del presupuesto perdido tras la sanción grupal. En medio de la tensión, varios participantes apuntaron contra Franco Zunino por errores cometidos en la prueba y por haber participado junto a Emanuel Di Gioia de la situación que derivó en el castigo relacionado con la comida de la casa.
Durante la discusión, la India increpó sin vueltas a Zunino y lanzó: “¿Te chupa un huevo, no? Andá al confesionario y pedí que no te llamen para participar”. El participante intentó defenderse y aseguró: “No. Soy el de la culpa y quiero colaborar”.
La tensión siguió aumentando y Juan “Juanicar” Caruso también intervino con dureza. Más tarde, cuando Franco comentó que le dolía la panza, algunos compañeros interpretaron que se estaba burlando del momento.
Fue entonces cuando Tamara Paganini lanzó la frase que generó un fuerte rechazo tanto dentro como fuera de la casa. Tomando el apodo que Yanina Zilli había utilizado anteriormente para referirse a Franco, disparó sin filtro: "Zilli tuvo un hijo bobo, ya fue".
Zunino reaccionó de inmediato y le respondió: “Sos muy desubicada y maleducada, eso es mala educación”. Lejos de bajar el tono, Tamara continuó: “Mala educación es cagarse en la comida de todos, pendejo de mierda, mal educado sos vos, nene. Yo estoy clavada acá como un soldado, maleducado sos vos. Vos te confundís puteadas con faltas de respeto, que es lo que hacés vos al cagarte en la comida de todos, pendejo de mierda”.
Horas después, ya en la gala en vivo con Santiago del Moro, la participante volvió a repetir la expresión. Cuando el conductor le preguntó a quién quería fuera de la casa, Tamara reiteró que Franco “es un hijo Bobo”, lo que llevó a Del Moro a pedirle que evitara ese tipo de comentarios.
La reacción de Analía Franchín al cruce entre Tamara y Zunino
La situación fue debatida este viernes en “A la Barbarossa” (Telefe), donde estuvo presente Laura, la mamá de Franco Zunino. Allí, Analía Franchín se mostró completamente indignada y apuntó directamente contra la participante.
"Quiero decir que estoy completamente indignada. Creo que Gran Hermano se quedó dormido anoche, no sé qué pantalla estaba mirando", expresó la panelista. Luego fue todavía más contundente: "Para mí, Tamara Paganini tiene que ser expulsada".
Franchín sostuvo que lo ocurrido excede una simple pelea dentro del juego y remarcó la gravedad de utilizar esa expresión en televisión. "Sabemos que un chico con capacidades diferentes requiere de otro presupuesto y otra atención. No podemos dejar pasar que una persona diga, en televisión y en el programa más visto, que (Zunino) es como 'un hijo bobo'", afirmó.
Además, reclamó una sanción ejemplar para la participante: "Tiene que tener una sanción, ir a placa de acá a que termine el juego o tiene que ser expulsada, es una vergüenza". La periodista también habló desde una experiencia personal y contó: "Yo tengo un sobrino con capacidades diferentes, donde mucha gente puede decir que es un 'hijo bobo'".
Sobre el final de su descargo, volvió a cuestionar tanto a Tamara como a la producción del reality. "Esta piba no tiene ni la más put* idea de lo que es tener un chico con capacidades diferentes, y Gran Hermano tampoco porque esto no lo debería haber dejado pasar. La tienen que expulsar o hacer una sanción ejemplificadora. No se pueden naturalizar estas cosas", concluyó.
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