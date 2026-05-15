Wanda Nara sigue sorprendiendo: quiere a la esposa de Maxi López en MasterChef Celebrity

Sin embargo, el presente parece mostrar un escenario completamente distinto. Con el paso del tiempo, Wanda y Maxi lograron reconstruir parte del vínculo por el bienestar de sus hijos y hoy mantienen una relación mucho más cordial que la que tuvieron durante los años más conflictivos. En ese contexto aparece ahora el nombre de Daniela Christiansson, la modelo sueca que desde hace tiempo comparte su vida con el exfutbolista y con quien incluso formó una familia.

La posibilidad de verla dentro de “MasterChef Celebrity” no pasa desapercibida porque el reality se convirtió en uno de los formatos más importantes de la televisión argentina y cada edición suele apostar fuerte a nombres capaces de generar impacto, conversación y repercusión en redes sociales.

La eventual incorporación de Daniela combinaría varios elementos irresistibles para el universo mediático: perfil internacional, bajo nivel de exposición en Argentina y un vínculo inevitable con una de las familias más comentadas del espectáculo.

maxi lopez wanda nara

Según trascendió, la propia Wanda Nara estaría interesada en sumarla al programa, un gesto que muchos interpretaron como una señal del buen momento que atraviesa actualmente la relación entre ambas partes. Años atrás, una situación así habría parecido completamente imposible dentro de una historia marcada por escándalos, rumores y fuertes cruces públicos.

El dato también vuelve a poner el foco sobre el presente profesional de Wanda, que logró consolidarse como conductora televisiva después de años de construir una figura mediática gigantesca entre el espectáculo, el fútbol y las redes sociales. Su desembarco en “MasterChef” terminó funcionando como una de las apuestas más exitosas de Telefe en los últimos años y fortaleció todavía más su imagen dentro de la televisión abierta.