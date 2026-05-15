Dónde ver "Off Campus", la serie del momento

El resto del elenco se completa con nombres que prometen mucha química en pantalla, entre ellos Mika Abdalla, Antonio Cipriano, Jalen Thomas Brooks, Josh Heuston y Stephen Kalyn. Detrás de cámaras, la visión creativa está al mando de Louisa Levy, quien no solo creó la serie sino que también actúa como co-showrunner y productora ejecutiva junto a Gina Fattore.

La llegada de "Off Campus" al streaming no es ninguna casualidad. La serie cuenta con el respaldo de Temple Hill, la productora responsable de varias de las adaptaciones juveniles más exitosas de los últimos años. En la producción ejecutiva aparecen nombres de peso como Wyck Godfrey, Marty Bowen y James Seidman, quienes buscaron trasladar con fidelidad la esencia de las novelas de Elle Kennedy.

Kennedy es una verdadera potencia en el mundo editorial: cuenta con más de 50 libros publicados, traducidos a 25 idiomas y una cifra impactante de más de 10 millones de ejemplares vendidos a nivel global. Con este estreno, su universo narrativo se expande hacia una nueva audiencia, prometiendo drama, deporte y mucha emoción universitaria en cada episodio.