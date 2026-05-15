Dónde ver "Off Campus", la serie del momento
Protagonizada por Ella Bright y Belmont Cameli, el romence juvenil es furor a tan solo días de su lanzamiento. Cómo y dónde verla en streaming.
El universo literario de Elle Kennedy finalmente dio el salto a la pantalla. Desde este 13 de mayo, los fanáticos del género coming-of-age tienen una cita obligada en Prime Video, plataforma que estrenó en exclusiva "Off Campus", la adaptación audiovisual de una de las sagas románticas más exitosas de los últimos tiempos.
La serie nos sumerge de lleno en la Universidad de Briar, donde el hielo de la pista de hockey se mezcla con la temperatura de las relaciones personales.
La trama de esta primera temporada pone el foco en el vínculo entre dos mundos que, a simple vista, parecen no tener nada en común. Por un lado está Hannah, una joven compositora con una personalidad introvertida que prefiere pasar desapercibida, y por el otro nos encontramos con Garret, el capitán y gran estrella del equipo de hockey del campus. Lo que comienza como un encuentro fortuito termina transformándose en una historia marcada por los contrastes y el descubrimiento mutuo, explorando temas profundos como la amistad, el amor y ese complejo paso hacia la vida adulta.
Para dar vida a estos personajes, la producción apostó por un reparto joven pero con experiencia en grandes títulos. Ella Bright, a quien muchos recordarán por sus papeles en "The Crown" y "Torres de Malory", es la encargada de interpretar a Hannah. A su lado, el rol de Garret recayó en Belmont Cameli, actor que viene de trabajar en proyectos como "Until Dawn" y el reboot de "Saved by the Bell".
El resto del elenco se completa con nombres que prometen mucha química en pantalla, entre ellos Mika Abdalla, Antonio Cipriano, Jalen Thomas Brooks, Josh Heuston y Stephen Kalyn. Detrás de cámaras, la visión creativa está al mando de Louisa Levy, quien no solo creó la serie sino que también actúa como co-showrunner y productora ejecutiva junto a Gina Fattore.
La llegada de "Off Campus" al streaming no es ninguna casualidad. La serie cuenta con el respaldo de Temple Hill, la productora responsable de varias de las adaptaciones juveniles más exitosas de los últimos años. En la producción ejecutiva aparecen nombres de peso como Wyck Godfrey, Marty Bowen y James Seidman, quienes buscaron trasladar con fidelidad la esencia de las novelas de Elle Kennedy.
Kennedy es una verdadera potencia en el mundo editorial: cuenta con más de 50 libros publicados, traducidos a 25 idiomas y una cifra impactante de más de 10 millones de ejemplares vendidos a nivel global. Con este estreno, su universo narrativo se expande hacia una nueva audiencia, prometiendo drama, deporte y mucha emoción universitaria en cada episodio.
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