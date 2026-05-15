Luis Miguel fue internado en Nueva York: aseguran que el artista está en observación

Por su parte, la especialista en espectáculos Jacqueline Martínez, conocida como "Chamonic", reveló que lo que inició como una consulta médica de rutina en la Gran Manzana terminó en una hospitalización de urgencia para el astro musical.

Aunque el cantante acudió a la cita acompañado por su pareja, Paloma Cuevas, los resultados médicos habrían obligado a su internamiento inmediato debido a una complicación cardíaca inesperada. "Supuestamente… se dice que Luis Miguel desde el día lunes se encuentra hospitalizado tras sentirse mal, su novia lo habría llevado a revisión y según detectaron que tenía un problema cardíaco… y hasta el momento sigue hospitalizado en Nueva York", escribió en sus redes Chamonic.

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Lo cierto es que el entorno del artista no se ha pronunciado al respecto, ni para confirmar ni para negar, por lo que aún subsiste la incertidumbre.

El hermético presente de Luis Miguel tras su retiro de los escenarios

Desde que bajó el telón de su gira en el Estadio GNP Seguros a finales de 2024, Luis Miguel ha optado por el silencio absoluto. Fiel a su naturaleza enigmática, el cantante ha evitado cualquier exposición mediática o actividad en sus redes sociales.

El último rastro público del intérprete se remonta a hace apenas un mes, cuando fue captado en una cena romántica con Paloma Cuevas en Salamanca, España. Aquella aparición parecía confirmar el buen momento de la relación, pero desde entonces, el paradero y la rutina diaria del artista han vuelto a ser un misterio total.