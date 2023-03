La indignación de Anamá Ferreira con Poroto Cubero por un juego con su hijo Luca

image.png

"¿Por qué te parece que un MONO asusta? ¿por que es negro y feo? Es discriminación", sostuvo indignada y tajante en su habitual confuso castellano la brasileña que hace décadas vive en Argentina.

El posteo generó todo tipo de repercusiones y un tiempo después la exmodelo terminó borrando su mensaje en la red social del pajarito. Micaela Vicciconte al subir esta imagen pretendió mostrar cómo su pareja jugaba con Luca, bajo el título jocoso de "no madura".

"¿Vos creés que no lo vas a asustar al nene? ¿Es necesario?", le pregunta la exparticipante de Combate. Mientras que el ex jugador de Vélez Sarsfield, entretenido con el juego con su niño, reaccionó con tranquilidad: "No, no se asusta".

Para la mayoría de los usuarios de Twitter, la apreciación que hizo la modelo brasileña fue un poco exagerada.