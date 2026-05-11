Netflix: la película que tiene una trama de supervivencia, acción y emoción interesante

De qué trata Ápex

La sinopsis oficial de Netflix señala que Ápex centra su historia en: “Una mujer en duelo se adentra en la naturaleza de Australia para ponerse a prueba y queda atrapada en un juego mortal con un astuto asesino que la considera su presa”.

La protagonista es Sasha, interpretada por Charlize Theron, una mujer aventurera que decide emprender una desafiante travesía por la naturaleza australiana para intentar sanar emocionalmente tras una pérdida muy profunda.

Lo que parecía una experiencia extrema para reconectar consigo misma rápidamente se transforma en una verdadera pesadilla cuando descubre que está siendo perseguida por un asesino despiadado que convierte el entorno salvaje en un enorme campo de caza.

A partir de ese momento, la película se transforma en una carrera desesperada por sobrevivir. Sasha deberá utilizar toda su inteligencia, resistencia física y capacidad emocional para mantenerse con vida mientras enfrenta situaciones cada vez más peligrosas.

La tensión constante, los paisajes imponentes y el ritmo acelerado hacen que Ápex sea una de las películas más atrapantes que llegaron recientemente a Netflix.

Reparto de Ápex

El elenco principal de esta película de Netflix está compuesto por:

Charlize Theron

Taron Egerton

Eric Bana

Las actuaciones fueron uno de los puntos más valorados de la película, especialmente por la intensidad emocional que Charlize Theron logra transmitir a lo largo de toda la historia.

Tráiler de Ápex