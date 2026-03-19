Andrea del Boca ¿afuera de Gran Hermano? El comunicado de la producción sobre su salud

Mientras tanto, la noticia generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde los fanáticos siguen de cerca cualquier novedad sobre lo ocurrido.

El caso de Divina Gloria

La participación de Divina Gloria en Gran Hermano Generación Dorada llegó a su fin de manera abrupta y obligatoria. Aunque la artista tenía intenciones de continuar, los resultados de los estudios clínicos realizados tras su descompensación fueron determinantes para que la producción, bajo estricta recomendación médica, decidiera que no estaba en condiciones de reingresar.

Según trascendió, Divina sufrió una afección que afectó su movilidad ocular, lo que requirió una internación inmediata en el Sanatorio Las Lomas de San Isidro.

Tras recibir el alta, la propia actriz confirmó que el encierro y la intensidad de la convivencia le provocaron un "pico de estrés" que su cuerpo no pudo procesar. "Hay cosas que el cuerpo te marca", explicó la artista ya fuera de la casa.

divina gloria

A diferencia de otros casos donde se permite el regreso tras un chequeo, aquí el diagnóstico fue incompatible con las exigencias del aislamiento, priorizando su salud por sobre el show.