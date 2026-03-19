Bomba en Gran Hermano: Andrea del Boca salió de la casa en ambulancia
La actriz generó preocupación tras un episodio de salud dentro del reality y tuvo que ser asistida por médicos. Los detalles.
Momentos de tensión se vivieron en las últimas horas en la casa de Gran Hermano Generación Dorada luego de que Andrea del Boca presentara un cuadro que encendió las alarmas dentro del reality. Según trascendió, la actriz debió ser asistida por personal médico y posteriormente habría sido trasladada en ambulancia para realizarle controles más exhaustivos.
La información comenzó a circular a partir de versiones periodísticas que indicaron que la participante no se encontraba bien y que la producción activó el protocolo habitual para este tipo de situaciones. En ese contexto, se habló de la intervención de varios profesionales de la salud, quienes evaluaron su estado y determinaron la necesidad de realizar estudios fuera de la casa.
Si bien el dato del traslado en ambulancia generó preocupación entre los seguidores del programa, lo cierto es que, hasta el momento, no hay confirmación oficial de que Andrea del Boca haya abandonado definitivamente el reality. Por el contrario, todo indicaría que se trató de una salida momentánea con fines preventivos, algo contemplado dentro de las reglas del formato.
Este tipo de procedimientos no es inusual en Gran Hermano Argentina, donde los participantes están monitoreados de manera constante y, ante cualquier síntoma o malestar, se prioriza la atención médica inmediata. En caso de ser necesario, pueden ser retirados temporalmente para estudios y luego regresar si están en condiciones de continuar en competencia.
Por ahora, reina el hermetismo por parte de la producción, que no brindó detalles oficiales sobre el estado de salud de la actriz ni sobre su continuidad en el programa. Mientras tanto, la noticia generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde los fanáticos siguen de cerca cualquier novedad sobre lo ocurrido.
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