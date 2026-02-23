Andrea del Boca entró a Gran Hermano Generación Dorada

Reconocida por su extensa historia en ficciones nacionales, Andrea del Boca ingresa al reality con un perfil que mezcla sensibilidad, carácter y una mirada reflexiva sobre su propio recorrido artístico y personal. Dentro de la casa, su presencia despierta curiosidad tanto en los participantes más jóvenes como en la audiencia, que sigue de cerca cómo se adapta a las dinámicas del juego, las estrategias grupales y el ritmo intenso del encierro.