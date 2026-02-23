Andrea del Boca entró a Gran Hermano Generación Dorada
La actriz fue la primera en abrir las puertas de la casa y se suma a la edición especial del reality.
Andrea del Boca llegó a Gran Hermano Generación Dorada como una de las incorporaciones más resonantes de la temporada, aportando experiencia, popularidad y una fuerte carga simbólica para el público argentino.
Con una trayectoria marcada por décadas de éxitos en televisión, la actriz decidió aceptar el desafío de mostrarse en un formato completamente distinto al que construyó su carrera, dejando atrás los guiones para exponerse a la convivencia real y sin filtros.
Reconocida por su extensa historia en ficciones nacionales, Andrea del Boca ingresa al reality con un perfil que mezcla sensibilidad, carácter y una mirada reflexiva sobre su propio recorrido artístico y personal. Dentro de la casa, su presencia despierta curiosidad tanto en los participantes más jóvenes como en la audiencia, que sigue de cerca cómo se adapta a las dinámicas del juego, las estrategias grupales y el ritmo intenso del encierro.
"Lo que más me gusta es jugar, por eso estoy acá, para venir a jugar. Eso es Gran Hermano", dijo en su presentación.
