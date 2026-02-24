La histórica pelea de Emanuel Di Gioia con Jorge Rial en Gran Hermano: "San Martín, Munro"
Emanuel Di Gioia vuelve a Gran Hermano Generación Dorada tras su recordado cruce con Jorge Rial en 2011. El tenso ida y vuelta quedó en la historia del reality.
Emanuel Di Gioia vuelve a la casa de Gran Hermano con sed de revancha y con un antecedente que todavía resuena entre los fanáticos del programa. En la edición 2011 fue protagonista de un tenso cruce con Jorge Rial, por entonces conductor del ciclo en Telefe.
La discusión ocurrió en la semana 9, cuando varios exparticipantes reingresaron a la casa: Gisele Marchi, Rocío Magallán Gancedo, Emiliano Boscatto y Cristian Urrizaga, quien luego se consagró campeón. El regreso generó malestar en algunos jugadores y derivó en un fuerte intercambio en vivo.
En medio del debate, Rial le marcó el tono a Emanuel: “Esto no es una pelea de barrio. Te lo quiero decir, por las dudas. Vos sos de San Martín, yo soy de Munro. Tengo los mismos códigos que vos. Ese gestito, eso de ‘acá cortamos’”. Di Gioia respondió: “¿Qué te dije? Dije que la cortemos acá para ir a la nominación. Tratá de escucharme para que no haya más discusión acá, San Martín, Munro”.
El conductor retrucó: “Tenés razón. La cortamos acá. Sos un maleducado”, y Emanuel replicó con ironía: “Y vos sos un buen educado, tenés razón”. La tensión escaló cuando Rial insistió: “Seguís siendo un maleducado”, a lo que el participante contestó: “Sí, Munro”. El intercambio continuó con el periodista lanzando: “Dale, San Martín. ¿Sabés la cantidad de calle que te falta?”, y Emanuel devolviendo: “A vos también”. Finalmente, Rial cerró el cruce con una frase que bajó el tono: “Lo lamento porque sos muy buen tipo, de verdad, y tenés una familia excelente, y una historia de vida impresionante”.
Minutos después ambos se pidieron disculpas, al entender que la discusión había sido producto de la tensión del momento. Cuando Di Gioia fue eliminado semanas más tarde, incluso bromearon afuera de la casa con la posibilidad de “agarrarse a trompadas”.
Hoy, Emanuel sigue viviendo en San Martín, provincia de Buenos Aires, y vuelve al reality con una cuenta pendiente. “Estuve ahí de ganarlo pero esta vez no se me va a escapar la tortuga”, declaró en su presentación. Tiene un taller de chapa y pintura donde restaura “todo lo que tenga ruedas y motor” y explicó que decidió regresar porque no quiere “lijar más”, ya que asegura tener las manos llenas de callos.
Dónde ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
Una de las grandes apuestas de esta temporada es su expansión digital y global. Mientras que la pantalla de Telefe lidera la emisión tradicional, los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO (DIRECTV). Además, la plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las galas y debates de manera exclusiva tras su salida al aire, mientras que en Uruguay el programa llegará a través de Canal 10.
La grilla de los streams de Telefe
- La Cumbre: El mano a mano de Santiago del Moro con el expulsado.
- Todo lo Contrario: Actualidad y seguimiento en vivo con Boffe, Caro Trippar y Lean Saifir.
- La Jugada: Análisis táctico con Fede Popgold, Daniela Celis y Mica Viciconte.
- Reacciones en vivo: A cargo de figuras como La Tora, Fefe Bongiorno y Coty Romero.
