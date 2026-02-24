La histórica pelea de Emanuel Di Gioia con Jorge Rial en Gran Hermano: "San Martín, Munro"

Minutos después ambos se pidieron disculpas, al entender que la discusión había sido producto de la tensión del momento. Cuando Di Gioia fue eliminado semanas más tarde, incluso bromearon afuera de la casa con la posibilidad de “agarrarse a trompadas”.

Hoy, Emanuel sigue viviendo en San Martín, provincia de Buenos Aires, y vuelve al reality con una cuenta pendiente. “Estuve ahí de ganarlo pero esta vez no se me va a escapar la tortuga”, declaró en su presentación. Tiene un taller de chapa y pintura donde restaura “todo lo que tenga ruedas y motor” y explicó que decidió regresar porque no quiere “lijar más”, ya que asegura tener las manos llenas de callos.

Dónde ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

Una de las grandes apuestas de esta temporada es su expansión digital y global. Mientras que la pantalla de Telefe lidera la emisión tradicional, los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO (DIRECTV). Además, la plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las galas y debates de manera exclusiva tras su salida al aire, mientras que en Uruguay el programa llegará a través de Canal 10.

La grilla de los streams de Telefe