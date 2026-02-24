Quién es Gabriel Lucero, el creador de "Gente rota" que ingresa a Gran Hermano Generación Dorada

Lucero contó que actualmente está en pareja y que su trabajo ocupa un lugar central en su vida. “Es como una droga”, admitió sobre su vínculo con la creación artística, dejando en claro el nivel de intensidad con el que vive su profesión. Además, confesó que es obsesivo con la comida, un detalle que podría transformarse en un rasgo llamativo dentro de la convivencia diaria en la casa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2026126943989440710?s=20&partner=&hide_thread=false Con mucha expectativa, la casa recibe al artista Gabriel Lucero



Dónde ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

Una de las grandes apuestas de esta temporada es su expansión digital y global. Mientras que la pantalla de Telefe lidera la emisión tradicional, los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO (DIRECTV). Además, la plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las galas y debates de manera exclusiva tras su salida al aire, mientras que en Uruguay el programa llegará a través de Canal 10.

La grilla de los streams de Telefe