Gabriel Lucero, el dibujante detrás de “Gente rota”, ingresa a Gran Hermano Generación Dorada. Está en pareja y admite que su trabajo es “como una droga”.
La TV explotó de la mejor manera con el regreso de uno de los tanques televisivos de los últimos años, con la presentación en Telefe de Gran Hermano Generación Dorada, con su gala de ingreso conducida por Santiago del Moro y la promesa de sorpresas y altos niveles de rating.
Bajo la conducción de Del Moro, el show regresa con la premisa de renovar un fenómeno que ya es parte de la cultura popular contemporánea. Con el producto en marcha, se empezaron a conocer los perfiles de los participantes que dejarán todo en el reality para dejar su huella grabada con el correr de los años.
Para esta edición, el despliegue tecnológico y estructural es imponente. La casa fue reformada íntegramente, sumando atractivos que elevarán la tensión y el entretenimiento de la convivencia: desde un caño de pole dance y una puerta misteriosa, hasta un sistema de piletas doble que incluye una versión climatizada y otra estilo "Pileta Playa". El estudio no se queda atrás, contando con un espacio de última generación que presume de más de 500 m² de pantallas y una tribuna con capacidad para recibir a más de 650 espectadores.
Quién es Gabriel Lucero, el creador de "Gente rota" que ingresa a Gran Hermano Generación Dorada
Gabriel Lucero, reconocido en redes por crear “Gente rota”, es uno de los nuevos participantes de Gran Hermano Generación Dorada. El dibujante aseguró que vive su trabajo “como una droga” y confesó ser obsesivo con la comida. El dibujante construyó una comunidad fiel en redes sociales gracias a sus ilustraciones y reflexiones, que combinan humor, crítica y mirada social. Su estilo lo convirtió en un referente dentro del ámbito artístico digital.
Lucero contó que actualmente está en pareja y que su trabajo ocupa un lugar central en su vida. “Es como una droga”, admitió sobre su vínculo con la creación artística, dejando en claro el nivel de intensidad con el que vive su profesión. Además, confesó que es obsesivo con la comida, un detalle que podría transformarse en un rasgo llamativo dentro de la convivencia diaria en la casa.
Dónde ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
Una de las grandes apuestas de esta temporada es su expansión digital y global. Mientras que la pantalla de Telefe lidera la emisión tradicional, los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO (DIRECTV). Además, la plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las galas y debates de manera exclusiva tras su salida al aire, mientras que en Uruguay el programa llegará a través de Canal 10.
La grilla de los streams de Telefe
- La Cumbre: El mano a mano de Santiago del Moro con el expulsado.
- Todo lo Contrario: Actualidad y seguimiento en vivo con Boffe, Caro Trippar y Lean Saifir.
- La Jugada: Análisis táctico con Fede Popgold, Daniela Celis y Mica Viciconte.
- Reacciones en vivo: A cargo de figuras como La Tora, Fefe Bongiorno y Coty Romero.
