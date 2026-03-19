Andrea del Boca habría renegociado su contrato tras un mes en Gran Hermano: "Cláusulas a su favor"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/2034704173602599034&partner=&hide_thread=false SE RENEGOCIÓ EL CONTRATO DE ANDREA DEL BOCA CON GRAN HERMANO



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La palabra de Juan Pablo Fioribello tras la internación de Andrea del Boca y las versiones sobre su contrato

En medio de la preocupación por la salud de Andrea del Boca y las versiones que hablaban de una supuesta renegociación contractual, desde TN Show se comunicaron con el abogado Juan Pablo Fioribello, quien dio su versión de los hechos y realizó varias aclaraciones.

“En el día de hoy, Andra del Boca fue trasladada a una clínica por un control médico. Ella es hipertensa y atravesó un cuadro de suba de la presión, lo que trajo una preocupación lógica. Los médicos la evaluaron y decidieron hacer el traslado a un sanatorio de la zona para que la evaluaran”, explicó el letrado.

Ante las especulaciones que circularon en las últimas horas, remarcó: “Ella, como cualquier ser humano, está sujeta a tener algún tipo de complicación y para eso se hacen los chequeos”. “Durante todo el tiempo que permaneció en el sanatorio, no tuvo contacto con nadie”, destacó, dejando en claro que se respetaron las normas de aislamiento del reality.

Además, Fioribello fue contundente al referirse a los rumores sobre beneficios especiales: “Andrea es una persona que respeta a rajatabla los contratos, acá no hay ningún tipo de beneficio extra. Ella es una participante más que tiene que cumplir un contrato en el juego como el resto, o sea que no tiene un beneficio puntual específico sobre el resto de los participantes”.

Por último, agregó: “Ella tiene algunos problemas de salud de base, que son muy privados. La producción lo sabía antes de comenzar este juego y en base a eso se tomaron los cuidados y los recaudos necesarios. Fue muy prolija la producción de Telefe en este sentido. Apenas los médicos den el ok, la voluntad de ella es volver a participar del reality”.