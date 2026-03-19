Andrea del Boca habría renegociado su contrato tras un mes en Gran Hermano: "Cláusulas a su favor"
Guido Záffora dio a conocer al aire de DDM que, tras culminar el mes que la actriz tenía pautado, salió para renegociar las condiciones para continuar en el reality.
La salida momentánea de Andrea del Boca de la casa de Gran Hermano Generación Dorada generó preocupación, luego de que debiera ser trasladada en ambulancia a un centro de salud para ser atendida. Sin embargo, en paralelo a la situación médica, comenzaron a circular versiones sobre un cambio clave en su vínculo con el programa.
Según se reveló al aire de DDM, la actriz habría aprovechado este contexto para redefinir su contrato con el canal, en una negociación que se habría dado en medio de un clima tenso.
“Se acaba de renegociar el contrato de Andrea Del Boca con Telefe. Todo ocurrió en el Sanatorio Las Lomas. Quien renegoció el contrato fue el doctor Juan Pablo Fioribello con las autoridades de Telefe. Se puso firme porque Andrea rinde y logró que ella saliera ganadora. Renegociaron plata y cláusulas a su favor”, detalló Guido Záffora.
En la misma línea, el panelista remarcó que este movimiento no fue casual y recordó una información previa sobre la duración del acuerdo inicial. “¿Qué les conté la primera semana de GH? Que era por un mes. Por eso hay una re negociación de contrato. Aprovecharon tema de salud y logró más plata”, precisó.
Finalmente, llevó tranquilidad sobre la continuidad de la actriz en el ciclo y despejó dudas sobre su futuro inmediato dentro del reality: “Andrea del Boca vuelve a Gran Hermano”. De esta manera, mientras se recupera, todo indica que seguirá siendo una de las figuras centrales del programa.
La palabra de Juan Pablo Fioribello tras la internación de Andrea del Boca y las versiones sobre su contrato
En medio de la preocupación por la salud de Andrea del Boca y las versiones que hablaban de una supuesta renegociación contractual, desde TN Show se comunicaron con el abogado Juan Pablo Fioribello, quien dio su versión de los hechos y realizó varias aclaraciones.
“En el día de hoy, Andra del Boca fue trasladada a una clínica por un control médico. Ella es hipertensa y atravesó un cuadro de suba de la presión, lo que trajo una preocupación lógica. Los médicos la evaluaron y decidieron hacer el traslado a un sanatorio de la zona para que la evaluaran”, explicó el letrado.
Ante las especulaciones que circularon en las últimas horas, remarcó: “Ella, como cualquier ser humano, está sujeta a tener algún tipo de complicación y para eso se hacen los chequeos”. “Durante todo el tiempo que permaneció en el sanatorio, no tuvo contacto con nadie”, destacó, dejando en claro que se respetaron las normas de aislamiento del reality.
Además, Fioribello fue contundente al referirse a los rumores sobre beneficios especiales: “Andrea es una persona que respeta a rajatabla los contratos, acá no hay ningún tipo de beneficio extra. Ella es una participante más que tiene que cumplir un contrato en el juego como el resto, o sea que no tiene un beneficio puntual específico sobre el resto de los participantes”.
Por último, agregó: “Ella tiene algunos problemas de salud de base, que son muy privados. La producción lo sabía antes de comenzar este juego y en base a eso se tomaron los cuidados y los recaudos necesarios. Fue muy prolija la producción de Telefe en este sentido. Apenas los médicos den el ok, la voluntad de ella es volver a participar del reality”.
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