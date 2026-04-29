¿Andrea del Boca vuelve a Gran Hermano? Qué dijo su abogado y cuál es la condición clave
Desde su entorno dieron detalles sobre la situación de la actriz y explicaron por qué su regreso todavía no se concretó.
La posible vuelta de Andrea del Boca a Gran Hermano Argentina comenzó a definirse en las últimas horas, luego de que su abogado aportara información clave sobre el estado de las negociaciones con la producción del programa. De acuerdo a lo que explicó el letrado, entre la actriz y el ciclo ya existe un “acuerdo de voluntades” para que retome su lugar dentro de la casa. Esto deja en claro que la intención es que vuelva a competir y continúe en el reality, más allá de la interrupción que tuvo su participación.
De todos modos, también se encargó de aclarar que el regreso no será inmediato. El principal obstáculo es su estado de salud, ya que todavía se encuentra en proceso de recuperación tras el accidente que sufrió durante su estadía en el programa. En ese sentido, detalló que persisten algunas molestias —especialmente en la zona dental— y que el paso fundamental para avanzar es obtener el alta médica. Recién a partir de ese momento se podrá definir una fecha concreta para su reingreso.
Desde su entorno remarcan que Del Boca tiene intenciones de volver, pero que prioriza hacerlo en plenitud física, teniendo en cuenta el nivel de exigencia que implica la convivencia dentro del reality. Por ahora, entonces, el escenario está claro: el regreso está encaminado y con aval de ambas partes, pero sigue condicionado a una única variable. Si su evolución es favorable y recibe el visto bueno de los médicos, su vuelta podría darse en breve y modificar el desarrollo del juego.
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