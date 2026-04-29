¿Andrea del Boca vuelve a Gran Hermano? Qué dijo su abogado y cuál es la condición clave

La posible vuelta de Andrea del Boca a Gran Hermano Argentina comenzó a definirse en las últimas horas, luego de que su abogado aportara información clave sobre el estado de las negociaciones con la producción del programa. De acuerdo a lo que explicó el letrado, entre la actriz y el ciclo ya existe un “acuerdo de voluntades” para que retome su lugar dentro de la casa. Esto deja en claro que la intención es que vuelva a competir y continúe en el reality, más allá de la interrupción que tuvo su participación.