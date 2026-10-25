Andrea Ghidone y Pablo Otero se casaron rodeados de familiares, amigos y figuras del espectáculo.
Familiares y figuras del espectáculo fueron parte del festejo, donde la bailarina sorprendió al empresario con un detalle especial.
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento el sábado 24 de octubre en Rüt Haus, en una jornada que reunió a sus seres queridos y a distintas personalidades del espectáculo. La ceremonia tuvo un lugar destacado para los hijos de ambos, además de momentos emotivos, una sorpresa musical de la bailarina y una recepción con tango y espectáculos internacionales.
Para darse el sí, los novios eligieron un altar decorado con flores. Natasha, la hija de Andrea, acompañó a su madre durante la celebración, al igual que María Divina, Isabela y José, los tres hijos de Pablo. La participación de los chicos fue uno de los aspectos centrales de una boda que también buscó reflejar la unión de ambas familias.
Uno de los momentos más conmovedores tuvo como protagonista a José, el hijo menor del empresario. El niño compartió unas palabras en las que hizo referencia a los cambios que notó en su papá desde que comenzó su relación con Ghidone. Más tarde, Otero también se dirigió a los presentes para recordar la historia que construyó con la bailarina y dedicarle un mensaje a su esposa.
La artista, por su parte, tenía preparada una sorpresa especial para su pareja. Ghidone compuso una canción dedicada a Otero y, aunque todavía no cuenta con una melodía, decidió compartirla mediante una interpretación recitada frente a los invitados. La letra estuvo vinculada con el amor que los une y con el proyecto de vida que decidieron emprender juntos.
Quiénes dijeron presente en la boda
La boda también contó con la presencia de numerosas figuras conocidas. Entre los invitados estuvieron Florencia de la V, Gabriel Corrado, Luis Ventura, Barbie Simons junto a su novio, Federico Bal, Evelyn Botto, Anita Pauls, Marisol Otero, Anita Martínez y Rocío Marengo. En un momento de la jornada, los recién casados se acercaron a saludar a los medios presentes y compartieron un brindis con los periodistas antes de regresar a la fiesta.
La música y el baile tuvieron un lugar importante en la recepción. Uno de los espectáculos estuvo dedicado al tango, un género estrechamente ligado a la trayectoria artística de Ghidone y a uno de los proyectos que comparte con su ahora marido. Además, durante la noche estaban previstos tres shows internacionales, cuyos protagonistas se mantuvieron en secreto hasta el momento de su presentación.
Los looks de Andrea Ghidone para su casamiento
La bailarina eligió tres vestidos para lucir durante la celebración. Dos de las prendas fueron confeccionadas por Marisa Campanella y su atelier de Recoleta. Entre los detalles de uno de los diseños se destacaron los bordados realizados a mano y la presencia de cristales. El tercer vestido, en tanto, fue comprado en Milán especialmente para la ocasión.
Otro aspecto particular de la boda fue la decisión de la pareja de destinar los regalos a una causa solidaria. En lugar de recibir obsequios, los novios pidieron a sus invitados que realizaran donaciones para cuatro organizaciones: la Fundación Natali Dafne Flexer, la Casa del Teatro y la Asociación Protectora de Animales San Francisco de Asís, en Argentina, y la Fundación Álvarez Caldeyro Barcia, en Uruguay.
Cómo comenzó la historia de amor de Andrea Ghidone y Pablo Otero
El vínculo entre Ghidone y Otero nació en Punta del Este, cuando una amiga en común los presentó durante un encuentro familiar. En aquella oportunidad, Andrea había ido acompañada por su hija Natasha, mientras que Pablo estaba con José.
El empresario ya conocía el trabajo de la bailarina porque la había visto actuar en Madame Tango. Sin embargo, ese antecedente era desconocido para Ghidone cuando se encontraron por primera vez. A partir de aquella presentación comenzó una historia que, con el tiempo, los llevó a formalizar su relación frente a sus seres queridos.
Las fotos de los invitados al casamiento de Andrea Ghidone y Pablo Otero
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