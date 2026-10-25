Andrea Ghidone y Pablo Otero se casaron rodeados de familiares, amigos y figuras del espectáculo.

La música y el baile tuvieron un lugar importante en la recepción. Uno de los espectáculos estuvo dedicado al tango, un género estrechamente ligado a la trayectoria artística de Ghidone y a uno de los proyectos que comparte con su ahora marido. Además, durante la noche estaban previstos tres shows internacionales, cuyos protagonistas se mantuvieron en secreto hasta el momento de su presentación.

Los looks de Andrea Ghidone para su casamiento

La bailarina eligió tres vestidos para lucir durante la celebración. Dos de las prendas fueron confeccionadas por Marisa Campanella y su atelier de Recoleta. Entre los detalles de uno de los diseños se destacaron los bordados realizados a mano y la presencia de cristales. El tercer vestido, en tanto, fue comprado en Milán especialmente para la ocasión.

Otro aspecto particular de la boda fue la decisión de la pareja de destinar los regalos a una causa solidaria. En lugar de recibir obsequios, los novios pidieron a sus invitados que realizaran donaciones para cuatro organizaciones: la Fundación Natali Dafne Flexer, la Casa del Teatro y la Asociación Protectora de Animales San Francisco de Asís, en Argentina, y la Fundación Álvarez Caldeyro Barcia, en Uruguay.

Cómo comenzó la historia de amor de Andrea Ghidone y Pablo Otero

El vínculo entre Ghidone y Otero nació en Punta del Este, cuando una amiga en común los presentó durante un encuentro familiar. En aquella oportunidad, Andrea había ido acompañada por su hija Natasha, mientras que Pablo estaba con José.

El empresario ya conocía el trabajo de la bailarina porque la había visto actuar en Madame Tango. Sin embargo, ese antecedente era desconocido para Ghidone cuando se encontraron por primera vez. A partir de aquella presentación comenzó una historia que, con el tiempo, los llevó a formalizar su relación frente a sus seres queridos.

Las fotos de los invitados al casamiento de Andrea Ghidone y Pablo Otero