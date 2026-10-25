Eva Bargiela y Gianluca Simeone: el emotivo mensaje de Carolina Baldini a Faustino por su primer año

Para Carolina Baldini, la llegada de su nieto significó también el comienzo de una experiencia especial como abuela. A través de sus publicaciones, suele dejar en evidencia el cariño que siente por el pequeño y la alegría que le genera verlo crecer.

Por su parte, Eva Bargiela también se hizo presente en la celebración virtual del primer cumpleaños de su hijo. La modelo compartió una fotografía de Faustino junto a su torta, una imagen elegida para saludarlo en una fecha inolvidable para la pareja, que cumplió su primer año como padres.