Eva Bargiela y Gianluca Simeone: el emotivo mensaje de Carolina Baldini a Faustino por su primer año
Carolina Baldini publicó algunas fotos para festejar el primer cumpleaños de Faustino, el hijo que tuvo su hijo Gianluca Simeone con Eva Bargiela.
El primer año de vida de Faustino fue motivo de festejo para toda la familia Simeone. En esta ocasión especial, Carolina Baldini compartió una serie de fotografías y videos de su nieto y le dedicó unas sentidas palabras al hijo de Gianluca Simeone y Eva Bargiela.
A través de sus redes sociales, la madre de los hermanos Simeone publicó distintas postales del pequeño para conmemorar sus doce meses. Las imágenes reflejaron algunos momentos de la vida cotidiana y de los festejos, en una fecha significativa para sus seres queridos.
Junto a las imágenes, Baldini expresó sus sentimientos con una dedicatoria especial: “Feliz cumpleaños Fausti ! Ya pasó un año desde que llegaste a nuestras vidas y nos regalaste una nueva forma de amar ! Que emoción verte crecer, descubrir el mundo con esos ojitos llenos de inocencia, y saber que tengo el privilegio de acompañarte en este camino . Que la vida te regale muchos motivos para sonreír, sueños enormes y la libertad de ser siempre quien quieras ser Hoy tus dos abuelas custodian tu vida, Una en la tierra y otra en el cielo para que seas muy feliz !”
Uno de los aspectos más emotivos del mensaje fue la referencia a las dos abuelas del niño. Con esas palabras, Carolina hizo alusión tanto a su presencia en la vida de Faustino como al recuerdo de la otra abuela, a quien evocó con especial sensibilidad.
El nacimiento de Faustino marcó un capítulo importante para Gianluca Simeone y Eva Bargiela, quienes comenzaron una nueva etapa con la llegada de su primer hijo. Desde entonces, ambos comparten en sus redes sociales algunos momentos de la crianza, además de celebraciones, encuentros familiares y viajes.
Para Carolina Baldini, la llegada de su nieto significó también el comienzo de una experiencia especial como abuela. A través de sus publicaciones, suele dejar en evidencia el cariño que siente por el pequeño y la alegría que le genera verlo crecer.
Por su parte, Eva Bargiela también se hizo presente en la celebración virtual del primer cumpleaños de su hijo. La modelo compartió una fotografía de Faustino junto a su torta, una imagen elegida para saludarlo en una fecha inolvidable para la pareja, que cumplió su primer año como padres.
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