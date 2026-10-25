Nahuel Pennisi contó que le cantará al papa León XIV en el país: "Una experiencia inolvidable"

En el mismo mensaje, Pennisi también hizo referencia a lo que espera compartir con quienes se acerquen al encuentro. “Será una ocasión muy linda para agradecer a través de la música todo lo que me pasa y compartir con ustedes”, expresó, al poner el foco en el valor personal que tendrá esta presentación.

De esta manera, el músico se suma a los artistas que tendrán participación en las actividades vinculadas con la llegada del papa León XIV a la Argentina. Su presencia en el encuentro juvenil del 10 de noviembre marcará una nueva experiencia en su recorrido profesional, atravesada por la espiritualidad y el deseo de compartir su música con el público.

El anuncio se produjo, además, en medio de la preocupación que generó la operación del sumo pontífice. Pese a ese contexto, el cantante centró su mensaje en la emoción que le provoca la visita y en la posibilidad de formar parte de una jornada que reunirá a jóvenes y fieles en el Monumento de los Españoles.