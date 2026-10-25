Luciano Pereyra confirmó que le cantará al papa León XIV, 26 años después de hacerlo ante Juan Pablo II
El cantante, oriundo de Luján, participará de la misa del 11 de noviembre frente a la Basílica, en el cierre de la visita papal a la Argentina.
Luciano Pereyra anunció que participará de la misa que el papa León XIV encabezará frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La presentación marcará un nuevo hito en la carrera del artista, que volverá a cantar ante un papa 26 años después de haberlo hecho frente a Juan Pablo II en Roma, durante la Jornada Mundial de la Juventud del año 2000.
Tras adelantarlo ante sus fans durante el show que brindó en el Arena de Buenos Aires, el artista confirmó a través de un comunicado que interpretará, entre otros temas, "Si no es contigo", su último lanzamiento, durante la celebración en la ciudad donde nació.
La misa se realizará el miércoles 11 de noviembre a las 10 en la plaza ubicada frente a la Basílica de Luján y será la última actividad que León XIV encabezará en la Argentina antes de partir rumbo a Perú.
Además de Luciano Pereyra, la organización confirmó la presencia de los Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa, que formarán parte de la celebración.
De Juan Pablo II a León XIV
En agosto de 2000, cuando tenía apenas 18 años, Luciano Pereyra fue elegido para representar a la juventud latinoamericana en la XV Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en Tor Vergata, Roma, en el marco del Jubileo.
En aquella oportunidad cantó ante Juan Pablo II, en una de las primeras grandes experiencias internacionales de su carrera. Ahora, más de dos décadas después, volverá a formar parte de una celebración encabezada por un pontífice, esta vez ante León XIV y en su ciudad natal.
Pereyra se sumará así a Abel Pintos, quien fue confirmado para cantar el lunes 9 de noviembre durante la visita del Papa al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.
La agenda de León XIV en la Argentina
El papa llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre a las 16.30 procedente de Montevideo, Uruguay. El martes 10 viajará a Córdoba y al día siguiente completará su agenda con actividades en Buenos Aires y Luján antes de continuar su gira por Perú.
El pontífice, de 71 años, retomó recientemente sus actividades habituales tras la operación a la que fue sometido en Roma el pasado 13 de octubre. Su visita incluirá encuentros religiosos e institucionales, además de celebraciones masivas que convocarán a miles de fieles en distintos puntos del país.
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