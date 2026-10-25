Luciano Pereyra confirmó que le cantará al papa León XIV, 26 años después de hacerlo ante Juan Pablo II

En aquella oportunidad cantó ante Juan Pablo II, en una de las primeras grandes experiencias internacionales de su carrera. Ahora, más de dos décadas después, volverá a formar parte de una celebración encabezada por un pontífice, esta vez ante León XIV y en su ciudad natal.

Pereyra se sumará así a Abel Pintos, quien fue confirmado para cantar el lunes 9 de noviembre durante la visita del Papa al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

La agenda de León XIV en la Argentina

El papa llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre a las 16.30 procedente de Montevideo, Uruguay. El martes 10 viajará a Córdoba y al día siguiente completará su agenda con actividades en Buenos Aires y Luján antes de continuar su gira por Perú.

El pontífice, de 71 años, retomó recientemente sus actividades habituales tras la operación a la que fue sometido en Roma el pasado 13 de octubre. Su visita incluirá encuentros religiosos e institucionales, además de celebraciones masivas que convocarán a miles de fieles en distintos puntos del país.