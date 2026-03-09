Andrea Lázaro contó cómo descubrió las denuncias por violencia de género contra su ex pareja

Tras la entrevista televisiva de Romina, la relación tuvo un breve distanciamiento. Sin embargo, según contó Lázaro, Ferreyra negaba de manera constante las acusaciones y también lo hacía su familia. “Me decía que era mentira, que ella usaba maquillaje. Él y toda su familia estaban en complot”, aseguró.

Ante las contradicciones, Andrea decidió investigar por su cuenta para saber qué estaba pasando realmente. Según contó, en ese proceso descubrió varias mentiras. “Viví dos meses de mentiras. Me fui un día porque me enojé por esto. Eran mentiras hasta en lo cotidiano, mientras intentaba comunicarme con Romina, pero no podía”, recordó.

El momento decisivo llegó cuando tomó una acción que terminó confirmando lo que sospechaba. “Le saqué el celular a él, me pasé su número y ahí confirmé todo lo que yo creía”, reveló.

Durante su relato también mencionó otras inconsistencias que detectó mientras estuvo en pareja con él. “Él me dijo que era evangelista, no lo era. No tuvo tiempo de hacerme nada a mí, conmigo se portaba sumiso. Estos seres actúan con gente más manejable, más vulnerable”, expresó.

Al finalizar su testimonio, Lázaro remarcó que la exposición mediática del caso fue fundamental para poder darse cuenta de la situación que estaba viviendo y tomar distancia. “Sin la entrevista no hubiese seguido con él porque no se sostiene tanta mentira”, concluyó.