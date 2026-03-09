Cómo fue la prueba semanal de Gran Hermano que generó saludos de la Selección Argentina

Leandro Paredes, Thiago Almada, Nico González y Giuliano Simeone fueron los que aparecieron en pantalla para desearle lo mejor a todos los que se encuentran aislados en la casa más famosa del mundo.

La reacción dentro de la casa fue inmediata. Algunos de los concursantes no podían creer lo que estaban viendo y celebraron el gesto con gritos y abrazos, mientras otros se mostraron especialmente emocionados al recibir el saludo de futbolistas que admiran desde hace años.

El mensaje fue pensado como una forma de reconocer el esfuerzo de los participantes en el desafío semanal y también de darles un impulso anímico en medio de la intensa competencia que se vive dentro del reality. El video se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la jornada dentro de la casa más famosa del país.