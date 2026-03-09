Cómo fue la prueba semanal de Gran Hermano que generó saludos de la Selección Argentina
Los participantes se enfrentaron a un nuevo desafío y Santiago del Moro los sorprendió con unos mensajes especiales.
Un momento inesperado y muy emotivo se vivió en la casa de Gran Hermano luego de que los participantes lograran superar el desafío semanal. Como recompensa por el esfuerzo y el trabajo en equipo, la producción les mostró un video muy especial que rápidamente generó sorpresa y entusiasmo entre todos: un saludo de los jugadores de la Selección Argentina de Fútbol.
En esta oportunidad, los participantes recrearon "cien veces no debo", para la Vendimia Solidaria, una iniciativa benéfica que reúne fondos para distintas causas sociales. A lo largo de la noche, los participantes colaboraron con la campaña mientras que desde afuera del reality también se sumaron aportes especiales.
Entre los gestos más destacados se incluyó la donación de una camiseta firmada por jugadores de la Selección Argentina, que será destinada a la causa solidaria como parte de las acciones de recaudación.
Sumado a que también lograron el presupuesto completo para hacer la compra semanal y no correr riesgos con la comida de los próximos días.
En el mensaje, varios integrantes del plantel campeón del mundo se tomaron unos segundos para enviarles palabras de aliento a los jugadores del reality. El video incluyó mensajes motivadores, lo que provocó risas, aplausos y hasta momentos de emoción entre los participantes.
Leandro Paredes, Thiago Almada, Nico González y Giuliano Simeone fueron los que aparecieron en pantalla para desearle lo mejor a todos los que se encuentran aislados en la casa más famosa del mundo.
La reacción dentro de la casa fue inmediata. Algunos de los concursantes no podían creer lo que estaban viendo y celebraron el gesto con gritos y abrazos, mientras otros se mostraron especialmente emocionados al recibir el saludo de futbolistas que admiran desde hace años.
El mensaje fue pensado como una forma de reconocer el esfuerzo de los participantes en el desafío semanal y también de darles un impulso anímico en medio de la intensa competencia que se vive dentro del reality. El video se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la jornada dentro de la casa más famosa del país.
