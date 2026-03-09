Se unieron: Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia planean una jugada fuerte en Gran Hermano
Los dos participantes que comenzaron enfrentados dentro de la casa cambiaron de estrategia y ahora trabajan juntos. Su nuevo acuerdo apunta contra tres jugadoras.
Dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, las alianzas cambian constantemente y las rivalidades pueden transformarse en acuerdos inesperados. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia, quienes pasaron de protagonizar fuertes discusiones a planear una estrategia conjunta para avanzar en el reality.
Durante las primeras semanas del programa, ambos jugadores se ubicaron entre los participantes más confrontativos. Desde el inicio se cruzaron en varias discusiones, se acusaron mutuamente de actuar con falsedad y hasta se votaron entre sí durante la primera gala de nominación, lo que parecía marcar una rivalidad difícil de revertir. Sin embargo, con el paso del tiempo el vínculo comenzó a modificarse de forma silenciosa.
Aunque frente al resto de los participantes continúan manteniendo cierta distancia e incluso discuten ocasionalmente, en privado empezaron a mantener conversaciones cada vez más estratégicas sobre cómo se está desarrollando el juego dentro de la casa.
La relación terminó de cambiar en los últimos días, cuando ambos coincidieron en analizar los movimientos de algunos compañeros y evaluaron quiénes podrían convertirse en sus principales adversarios dentro del reality. Ese intercambio de opiniones terminó consolidando una tregua que ahora se transformó en una alianza.
Durante una charla estratégica, Sarmiento expresó su preocupación por el rol que está tomando Daniela De Lucía dentro de la casa. Según su mirada, la participante comenzó a jugar con mayor intensidad y podría estar intentando descubrir el verdadero vínculo que existe entre él y Emanuel. Por ese motivo decidió advertirle al exparticipante de Gran Hermano 2011 sobre esa situación.
La respuesta de Di Gioia dejó en claro que también venía siguiendo con atención los movimientos de Daniela y de su entorno dentro del reality. En su análisis, el grupo formado por Daniela, Yipio y Andrea del Boca podría representar una amenaza directa para ambos jugadores. La cercanía entre las tres participantes despertó sospechas sobre una posible estrategia conjunta que podría tenerlos como objetivo en futuras nominaciones.
Ante esa lectura del juego, Emanuel planteó la posibilidad de actuar antes de que el trío tome ventaja dentro de la competencia. “Si querés que nos juntemos en una placa para sacar a alguna de ellas tres, me prendo”, le dijo Emanuel a Sarmiento durante la charla estratégica. Luego agregó una advertencia para evitar problemas con las reglas del programa y posibles sanciones por complot: “Una de ellas va a tener que ir mano a mano con alguna de las tuyas”.
Así, lo que comenzó como una rivalidad marcada por discusiones y desconfianza terminó transformándose en un acuerdo que podría alterar el equilibrio dentro de la casa. Si esta alianza se mantiene en el tiempo, Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia podrían convertirse en un bloque clave dentro de Gran Hermano, capaz de modificar las nominaciones y el rumbo del juego en las próximas semanas.
