Se unieron: Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia planean una jugada fuerte en Gran Hermano

La respuesta de Di Gioia dejó en claro que también venía siguiendo con atención los movimientos de Daniela y de su entorno dentro del reality. En su análisis, el grupo formado por Daniela, Yipio y Andrea del Boca podría representar una amenaza directa para ambos jugadores. La cercanía entre las tres participantes despertó sospechas sobre una posible estrategia conjunta que podría tenerlos como objetivo en futuras nominaciones.

Ante esa lectura del juego, Emanuel planteó la posibilidad de actuar antes de que el trío tome ventaja dentro de la competencia. “Si querés que nos juntemos en una placa para sacar a alguna de ellas tres, me prendo”, le dijo Emanuel a Sarmiento durante la charla estratégica. Luego agregó una advertencia para evitar problemas con las reglas del programa y posibles sanciones por complot: “Una de ellas va a tener que ir mano a mano con alguna de las tuyas”.

Así, lo que comenzó como una rivalidad marcada por discusiones y desconfianza terminó transformándose en un acuerdo que podría alterar el equilibrio dentro de la casa. Si esta alianza se mantiene en el tiempo, Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia podrían convertirse en un bloque clave dentro de Gran Hermano, capaz de modificar las nominaciones y el rumbo del juego en las próximas semanas.