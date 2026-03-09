Escándalo en Gran Hermano por un plato de comida: el "carnegate" que hizo llorar a Cinzia
La desaparición de una porción de carne con papas generó una fuerte polémica dentro de la casa. La venezolana terminó llorando.
Una escena aparentemente cotidiana terminó desatando un nuevo conflicto dentro de Gran Hermano: Generación Dorada. En la emisión del domingo 8 de marzo se vio cómo la falta de un plato de comida provocó un verdadero escándalo que tuvo como protagonista a la participante venezolana Cinzia Francischiello. El episodio comenzó cuando Manuel Ibero preparó una bandeja de carne al horno acompañada con papas y vegetales para compartir entre los integrantes de la casa.
Sin embargo, mientras Cinzia se encontraba en el baño, varios compañeros se sirvieron del plato y su porción desapareció antes de que pudiera llegar a la mesa. A pesar de que algunos participantes pidieron que se guardara comida para quienes no estaban presentes en ese momento, finalmente el plato que correspondía a la venezolana nunca apareció.
Cuando se enteró de lo ocurrido, Cinzia reaccionó con angustia y rompió en llanto. La situación la afectó por dos motivos: por un lado, por el gesto que interpretó como una falta de consideración de sus compañeros y, por otro, por el temor de quedar expuesta dentro del juego. La participante terminó comiendo una porción que originalmente estaba destinada a Daniela De Lucía, lo que también generó incomodidad.
Entre lágrimas, la joven expresó su frustración repitiendo una frase que reflejaba su enojo por lo ocurrido: “¡Son 10 personas!”. La escena fue presenciada por varios compañeros que intentaban entender cómo se había producido la confusión con las porciones. En medio de la discusión, Daniela también intervino para intentar calmar a Cinzia y responsabilizó a quienes habían servido la comida sin calcular correctamente las cantidades. Según su mirada, la situación fue producto de un descuido más que de una decisión intencional.
Más tarde, ya en el confesionario, la participante venezolana volvió a referirse al episodio y explicó cómo lo vivió desde su perspectiva. “Fue un segundo que estuve en el baño y mi plato fue asignado a otra persona porque alguien asumió que sobraba. Yo cuando tengo hambre no puedo pensar”, denunció Cinzia durante su descargo frente al Big.
El episodio rápidamente generó repercusiones dentro de la casa y también comentarios entre otros participantes. Yisela “Yipio” Pintos, por ejemplo, realizó un análisis contundente del conflicto mientras conversaba en la sala de streaming del reality. “Que yo llore por comida… bueno, te lo esperás, ‘la gorda está en un shock emocional’. ¿Pero que Miss Venezuela llore por comida y haga el escándalo que hizo cuando al fin y al cabo comió y no come más que eso? Por favor, no le mientas a la gorda con la comida”, disparó.
Por su parte, Daniela volvió a referirse al tema en otra charla y reconoció que pudo haber comido más de lo que correspondía, aunque aseguró que solo fue “apenas una puntita”. Además, sostuvo que algunas jugadoras aprovecharon el incidente para instalar un nuevo conflicto dentro de la casa. “Las otras empezaron a armar el carnegate porque acá todo se aprovecha. Pero el juego de algunas acá es un poco básico”, sentenció la coach motivacional, dejando claro que el episodio del plato de comida terminó transformándose en un nuevo capítulo de tensiones dentro del reality.
