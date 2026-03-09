Escándalo en Gran Hermano por un plato de comida: el "carnegate" que hizo llorar a Cinzia

El episodio rápidamente generó repercusiones dentro de la casa y también comentarios entre otros participantes. Yisela “Yipio” Pintos, por ejemplo, realizó un análisis contundente del conflicto mientras conversaba en la sala de streaming del reality. “Que yo llore por comida… bueno, te lo esperás, ‘la gorda está en un shock emocional’. ¿Pero que Miss Venezuela llore por comida y haga el escándalo que hizo cuando al fin y al cabo comió y no come más que eso? Por favor, no le mientas a la gorda con la comida”, disparó.

Por su parte, Daniela volvió a referirse al tema en otra charla y reconoció que pudo haber comido más de lo que correspondía, aunque aseguró que solo fue “apenas una puntita”. Además, sostuvo que algunas jugadoras aprovecharon el incidente para instalar un nuevo conflicto dentro de la casa. “Las otras empezaron a armar el carnegate porque acá todo se aprovecha. Pero el juego de algunas acá es un poco básico”, sentenció la coach motivacional, dejando claro que el episodio del plato de comida terminó transformándose en un nuevo capítulo de tensiones dentro del reality.