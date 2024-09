Andrea Rincón apuntó contra Javier Milei en la previa a los Martín Fierro: qué dijo

andrea rincon

En esa misma línea, Rincón responsabilizó al Presidente por las últimas medidas tomadas que afectaron a la ficción argentina. “Nosotros mismos somos los únicos que renegamos de nosotros mismos, es increíble. Pero cuando llega un presidente que es argentino, pero que reniega que es argentino, sucede esto”, explicó.

Por otro lado, sin tapujos, cerró: "Pero en algún momento se va a ir y va a llegar otro orgulloso de su propia nacionalidad y esto va a pasar. Todo cae por su propio peso, solo hay que esperar y tener paciencia”.

El papelón que vivió Martín Ku en los Martín Fierro 2024

Martín Ku, uno de los mejores jugadores de la edición 2023 de Gran Hermano, que quedó fuera de la ceremonia de los Martín Fierro.

“Yo había entendido que estaba invitado, después no me aclararon nada y hoy me entero de esto. Pregunto nuevamente porque se había hecho un sorteo para ver quién entraba y no estaba mi nombre. Después pregunté de nuevo y al final no estoy invitado a la gala. Estoy invitado a la previa, pero no a la gala”, explicó el ex hermanito que llevaba puesto un smoking azul y moño.

Algo similar sucedió con Furia Scaglione quien tampoco fue invitada a la ceremonia de los Martín Fierro. La ex jugadora hizo un descargo en su canal de streaming donde se mostró enojada por esta situación pese a que ella rompió toda relación con Telefe.