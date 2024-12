Andrea Rincón fue internada de urgencia

Rincón debió recibir un tratamiento: "La medicación comenzó siendo intramuscular, luego pasó vía oral y ahora es intravenosa, pero la medicación casi que se aproxima a la morfina lo que le están pasando ahora por el tipo de dolor que tiene".

"Estoy con un dolor que no se va desde la mañana hasta la noche. El domingo vine a la guardia y me empezaron a pasar una medicación que es parecida a la morfina", expresó ella.

andrea rincon

Y agregó: "Que me pasen lo que sea, no se puede vivir así, estoy así casi hace dos semanas, me está matando, no lo puedo aguantar".

La actriz iba a debutar como conductora e iba a subirse al escenario durante la temporada de teatro de Carlos Paz.