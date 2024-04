Andrea Rincón confirmó su separación de Mauricio Corrado tras la propuesta de casamiento

Andrea Rincón confirmó su separación de Mauricio Corrado

Luego de esto, Rincón agregó: "Creo que me merezco una posibilidad de poder volver. Viste que las mujeres van haciendo el duelo durante la relación". Tras esto, Andrea profundizó en cómo está su corazón actualmente tras una ruptura que no vio venir.

"Tuve un año muy difícil con respecto a esta relación y a varias cosas que me sucedieron con muchos afectos que me hicieron aprender muchas cosas que también tenía que ver con cosas que no tenía resueltas en mi vida. Pero creo que fue un año de mucho aprendizaje y mucha evolución", cerró la actriz.