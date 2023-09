La cruda revelación de Ana Paula Dutil sobre su depresión

Qué dijo Ana Paula Dutil sobre su depresión

ana paula dutil

“Yo no tenía ganas de nada. Ni siquiera enojo tenía. ¿Y qué pasaba? Mis pensamientos eran muy oscuros, todos malos pensamientos. Lo que yo hacía era tomar alcohol y dormir todo el día. Tomaba, tomaba, tomaba alcohol y dormía”, reflexionó en Las Pibas Dicen, un espacio liderado por Julieta Ortega.

Ana Paula reveló que toda la pena que tenía en su vida se transformó en una fuerte depresión que terminó en el consumo de alcohol.

“Lo hacía para callar esa cabeza porque tampoco estaba eso, ¿no? ‘Yo ya no quiero estar acá', pensaba, no quiero que los demás sufran por verme como estoy, pero yo no tenía fuerza para hacer nada”, comentó.

