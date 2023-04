La postura de Andrea Rincón sobre el caso Jey Mammón: "Yo le creo"

En este contexto, Andrea Rincón analizó: “hay algo que es el contexto. Yo hace un tiempo atrás pensaba de una manera, todos nos deconstruimos y pensamos hoy de otra manera”.

“Antes teníamos una televisión en la que se veía a un (Guillermo) Francella babeándose por la nena que era la amiguita de la hija, por suerte todos nos deconstruimos”, agregó.

En cuanto a cómo se abordó el tema en los medios de comunicación, la actriz disparó: "es un poco extraño que la misma televisión esté apedreando a una persona que se equivocó, como nos equivocamos muchos de nosotros en ese momento”.

Fue en ese momento, que el cronista que la estaba entrevistando consultó: “¿Equivocación le decimos a que él haya estado con un menor?”, a lo que ella respondió: “Exacto, sí, como muchos de los que están hablando y tirándole con todo”.

“Yo le creo a mi amigo, ¿a vos qué te pasaría si tu amigo te dice ‘yo no lo hice’? Yo le voy a creer a mi amigo, no me importa si me condenan. Me parece muy fuerte el dedo acusador, yo quiero las pruebas”, concluyó.